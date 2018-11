Analyse: Mette Frederiksen vil svinge pisken over de rige, men der er mere cirkusshow end Indiana Jones over hendes slag Mette Frederiksen sender et stærkt signal til vælgerne, når hun i ulighedens navn vil stryge skattelettelser målrettet landets rigeste. Men S-formanden havner i forklaringsproblemer, og lyden af piskesmældet er langt større end de aftryk, slagene efterlader.

FOR ABONNENTER Store ord tages i brug, når Mette Frederiksen turnerer rundt i landet med en bekymring om, at den absolutte top i Danmark stikker af fra almindelige lønmodtagere. Det handler om selve sammenhængskraften i det ganske land, forstår man.

Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind