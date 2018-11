Overvågningen af farlige implantater halter

På mandag møder en vigtig mand til sin første arbejdsdag hos Lægemiddelstyrelsen i Axel Heides Gade i København.

Han får titel af projektleder, og hans job bliver at få styr på alle de oplysninger, som skal fortælle, om medicinsk udstyr, som implanteres i mennesker, gør mere skade end gavn.

De data, som kan bidrage til at skabe det billede, er i dag spredt på mindst fem registre hos fire forskellige myndigheder, som ikke per automatik opsamler og deler viden på tværs.

Serie I din krop

Mindst 116 gange om dagen får en dansker indsat medicinsk udstyr i kroppen – begrebet dækker alt fra kunstige hofter over syntetiske net til kvinders underliv og pacemakere. Overblikket over de anslået 500.000 forskellige produkter i Europa er begrænset. Godkendelsen af dem er mere lemfældig end de krav, der gælder for medicin. Og myndighedernes overblik over, om produkterne gør skade på den krop, de er anbragt i, er mangelfuldt. Politiken undersøger konsekvenserne sammen med DR Dokumentar og 57 andre medier i 36 lande, organiseret i International Consortium of Investigative Journalists (Icij). Vis mere

»Det er sindssygt vigtigt med et meget stærkt overvågningssystem, efter at produkterne er blevet introduceret på markedet, fordi de ikke forinden er gennemtestet. Men i dag har vi et fragmenteret overvågningssystem, med risiko for at indrapporteringer ikke følges tilstrækkeligt op, og der er et stort behov for at få strammet op og samlet viden«, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

Han fortæller, at der blandt mange læger er usikkerhed om, hvor og hvordan der skal indrapporteres fejl og farlige hændelser.

Samtidig er det sparsomt med viden fra de indrapporterede fejl, der flyder tilbage til sundhedspersonalet til gavn for patientsikkerheden.

Forskrækkende tal i England

For eksempel har ingen myndigheder i dag et overblik over, hvor mange danske kvinder der lider af kroniske smerter og andre komplikationer fra syntetiske mesh-implantater, som de har fået opereret ind i underlivet.

Da myndighederne i Storbritannien undersøgte netop det spørgsmål tidligere på året, afslørede det så mange skadede kvinder, at de britiske myndigheder straks bremsede hårdt op for brugen af de syntetiske underlivsnet.

Om tallene er lige så slemme herhjemme, ved vi ikke, siger Thomas Senderovitz, direktør i Lægemiddelstyrelsen, der fører tilsyn med medicinsk udstyr i Danmark og overvåger utilsigtede hændelser.

12-15 fuldtidsansatte, 500.000 produkter

I en årrække frem til nu har Lægemiddelstyrelsen blot haft 12-15 ansatte på fuld tid til at holde øje med medicinsk udstyr. Det skal sammenholdes med styrelsens i alt 400 medarbejdere.

Hverken direktøren eller sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) lægger skjul på, at kontrollen lige nu mangler både penge, hænder og hjerner til at løse opgaven på et marked, som, gætter man på, omfatter over 500.000 forskellige produkter fra hjerteklapper og kunstige hofter til kørestole og robotkirurgi.

Som Politiken skrev mandag, har Lægemiddelstyrelsen selv sat tal på sine finansielle udfordringer: Kontrollen med medicinsk udstyr mangler 5,2 millioner kroner for at nå op på samme standard som resten af Europa.

De penge er skaffet nu, og styrelsen forventer næste år at ansætte, hvad der svarer til 19 nye fuldtidsmedarbejdere i afdelingen for medicinsk udstyr, og flere til i 2020.

Delte meninger om EU-regler

Den nye projektleder skal forsøge at finde hoved og hale i de spredte data. Han skal samtidig arbejde med, at Danmark kan leve op til de nye regler om medicinsk udstyr, som er vedtaget i EU, og som efter planen skal gælde fra foråret 2020.

Et af de store nytiltag i de nye EU-regler er en fælleseuropæisk database, Eudamed, som skal samle viden om alt det medicinske udstyr, som er på markedet i de 28 EU-lande. Databasen skal også overvåge, om udstyret har vist sig at have uforudsete bivirkninger.

Hvis Eudamed fandtes i dag, ville Danmark ikke være i stand til at levere sin del af data til den, fordi myndighederne ikke har styr på dem, medgiver Thomas Senderovitz.

Nye EU-regler bringer os tættere på de regler, som gælder for lægemidler. Thomas Senderovitz, direktør, Lægemiddelstyrelsen

Men når Eudamed efter en tidsplan, som ikke alle tror på, er køreklar i marts 2020, vil Danmark også være klar til at levere, lover direktør Thomas Senderovitz:

»Når Eudamed kommer frem, har vi vores it-infrastruktur klar, så vi kan indrapportere«, siger han.