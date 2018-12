Helles, Julies og andre kvinders skader fra kobberspiraler er skjult for sundhedsvæsnet

FOR ABONNENTER

Selv om det er over seks år siden nu, får Helle Lykkebo det stadig fysisk dårligt, når hun skal beskrive smerten. Hun husker gynækologens kolde spekulum; instrumentet, der langsomt blev ført op i hendes underliv for at skabe plads. Og så, ind gennem livmoderhalsen og hurtigt videre ind til livmoderen, kom det lille kobberspiral; et T-formet stykke plast med en tynd kobbertråd og en lille kerne af sølv viklet om sig.