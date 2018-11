Forsvarer kræver frifindelse i sagen mod tidligere PET-chef: Jakob Scharf er ikke nogen ’Deep Throat' Generelle beskyldninger er langtfra nok til at dømme en fhv. PET-chef. Det kræver beviser, lyder det fra advokaten for Jakob Scharf.

I Watergate-skandalen var det en fortrolig FBI-kilde med dæknavnet ’Deep Throat’, der fældede USA’s præsident, Nixon. Men i sagen herhjemme om bogen ’Syv år for PET’ har tidligere PET-chef Jakob Scharf hverken skjult sig i en parkeringskælder eller udtalt sig anonymt som kilden i Watergate.

»Jakob Scharf er ikke nogen ’Deep Throat’. Han har haft en åbenlys adfærd og ikke taget chancen. Han vidste, at PET ville læse bogen, og har selvfølgelig været omhyggelig«, sagde forsvarer Lars Kjeldsen under sin procedure, der skal overbevise Københavns Byret om, at hans klient, Jakob Scharf, bør frifindes for tavshedsbrud.

Ifølge anklagemyndigheden har sikkerhedstjenestens øverste leder fra 2007 til 2013 talt over sig 28 gange i bogen, der især beskriver truslen mod Danmark efter trykningen af Jyllands-Postens Muhammed-tegninger. Men det er der på ingen måder blevet ført bevis for under retssagen og afhøringen af særligt anklagerens hovedvidne, den nuværende PET-chef, Finn Borch Andersen, lyder det forsvaret:

»Der er ikke fremlagt ét eneste dokument i sagen, der er fortroligt, og det bemærkelsesværdige er, at politiet og anklagemyndigheden ikke har forsøgt eller formået at fremskaffe det. Hvis dokumenterne findes hos PET, hvorfor bliver de så ikke fremlagt« spurgte Lars Kjeldsen.

Efter offentliggørelsen i 2016 af ’Syv år for PET’ blev Jakob Scharf meldt til politiet af sin tidligere arbejdsgiver, og en lille gruppe jurister i tjenesten gik bogen igennem med tættekam for at finde brud på tavshedspligten. Arbejdet skulle afgøre, hvilke oplysninger der før havde være fremme i årsberetninger fra PET, under åbne straffesager og i medierne.

Først blev 63 af Jakob Scharfs i alt 450 udtalelser i bogen anset for at være problematiske, men efterfølgende blev det skåret ned 28 direkte citater. Til grund for denne vurdering ligger blandt andet nogle interne og fortroligstemplede PET-dokumenter, som imidlertid ikke er blevet fremlagt under retssagen.

Det skyldes ifølge forklaringen, at det vil kunne »kortslutte hensynet til tavshedspligten«, som det hedder i et notat fra statens advokat, Kammeradvokaten. Eller med andre ord: at PET i bestræbelsen på at få Jakob Scharf dømt kommer til at bryde sin egen tavshedspligt og derved røber arbejdsmetoder og skader forholdet til kilder og udenlandske samarbejdspartnere.

PET befinder sig i et dilemma i det, forsvareren ikke tøvede med at kalde for en højst usædvanlig sag. Hverken den tiltalte, Jakob Scharf, eller retten har adgang til fortrolige papirer, der kan være af betydning for sagen, og der er ikke gjort noget forsøg fra anklagemyndighedens side på at få dem frem bag lukkede døre.

»Vi mangler alle de oplysninger, der kunne være af betydning for en konkret afdækning af sagen«, forklarede Lars Kjeldsen og sagde senere, at det »næppe er foreneligt med en fair trial«.

En vild opstramning

I stedet for at lægge konkrete PET-papirer på bordet under retssagen har anklagemyndigheden ført PET-chef Finn Borch Andersen og Lykke Sørensen – Jakob Scharfs juridiske højre hånd i PET – som vidner. Begge har i retten forklaret, at den tiltalte har overtrådt sin tavshedspligt i bogen, uden at de kan komme det nærmere af hensyn til deres – tavshedspligt.

»Der er ikke noget bevis, vi har kun generelle udtalelser fra Finn Borch Andersen, der ikke selv har gennemgået sagen«, sagde Lars Kjeldsen, med henvisning til at PET-chefen kun kender den i overskriftsform fra sine juridiske medarbejdere.

»Det er hearsay og andenhåndsviden«, lød det fra forsvaret, der grundlæggende ikke mener, at retten kan »slække på kravet til beviser, bare fordi Finn Borch Andersen afgiver forklaring«.

Under sin producere gjorde forsvareren op med, at der skulle eksistere en særlig absolut tavshedspligt for medarbejdere og tidligere ansatte i efterretningsvæsenet. Tværtimod har der i tidens løb været en lang række andre bøger, avisartikler tv-udsendelser, åbne retssager og udmeldinger fra PET, der viser det modsatte.

Lars Kjeldsen har under retssagen kunnet konstatere et »voldsomt skred i forklaringen« blandt anklagernes vidner: Først måtte PET end ikke nævne navnet på udenlandske tjenester, men foreholdt eksempler på omtale af Saudi-Arabien og andre lande blev opfattelsen revideret.