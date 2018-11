DF’eren Jørn Dohrmanns immunitet skal diskuteres i Europa-Parlament Danske myndigheder har henvendt sig til Europa-Parlamentet, som nu skal diskutere ophævelse af DF’eren Jørn Dohrmanns retlige immunitet.

Europa-Parlamentet er gået i gang med at behandle en anmodning fra de danske myndigheder for at få mulighed for at ophæve Dansk Folkepartis EU-parlamentariker Jørn Dohrmanns retlige immunitet.

Det oplyste EU-parlamentets formand, Antonio Tajani, som et kortfattet protokollært punkt ved åbningen af onsdagens session i Europa-Parlamentet, hvor statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) holdt tale om EU’s fremtid.

Ifølge Politikens oplysninger er sagen dog en udløber af en meget omtalt episode fra maj 2017, hvor Dohrmann fysisk tiltvang sig et kamera fra en tv-fotograf, som havde filmet dækbilleder af Dohrmann til brug i en kritisk tv-dokumentar til DR. Dohrmann blev efterfølgende politianmeldt for med magt at have taget kameraet fra fotografen, hvorved det blev beskadiget.

Sagen har lige siden været under efterforskning af politiet – i de seneste mange måneder hos Rigsadvokaten.

Politiken erfarer, at Europa-Parlamentet har modtaget en anmodning om ophævelse af Dohrmanns immunitet fra de danske myndigheder. Sagen skal i de kommende måneder behandles i Europa-Parlamentets retsudvalg, hvor Dohrmann får mulighed for at fremlægge sin side af sagen. Udvalget skal udpege en særlig rapportør, som får ansvar for at undersøge sagens indhold og skrive en rapport

Efter behandlingen skal der først stemmes om sagen i retsudvalget. Derefter vil den blive lagt frem i parlamentet. En afgørelse ventes først i januar eller februar.



Parter kritiserede Rigsadvokaten

Da der i maj i år var gået et år siden selve episoden, rettede såvel Jørn Dohrmann som den involverede tv-fotograf, Birger Lund, kritik mod Rigsadvokaten for at være alt for langsom til at behandle den på papiret banale sag.

Det var onsdag ikke muligt at få en kommentar fra rigsadvokat Jan Reckendorff. Presserådgiver hos Rigsadvokaten Simon Gosvig oplyser, at »vi har ikke mulighed for at kommentere sagen i dag«.

Det er dermed stadig uklart, hvilken begrundelse de danske myndigheder har haft for at bede om at få ophævet EU-parlamentarikerens immunitet. Eller hvad en eventuel sigtelse vil handle om.

Jørn Dohrmann selv har været sygemeldt i et par uger. Ifølge Politikens oplysninger har Dohrmann ikke selv haft mulighed for at se nærmere på henvendelsen til parlamentet. I en skriftlig kommentar udtaler han:

»Jeg er glad for, at der nu endelig ser ud til at komme skred i tingene. Men det ligger nu hos parlamentets administration, og jeg har ikke hørt noget fra myndighederne i privat regi«.

Sagen tog sin begyndelse, da Dohrmann tiltvang sig fotografens kamera, hvorefter politiet blev tilkaldt og fik udleveret kameraet på Dohrmanns adresse. Efterfølgende viste det sig, at kameraet, han fik tilbage, var uden dets memory-card, som Dohrmann havde pillet ud.