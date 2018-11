Professor om Danske Bank-sigtelse: »Der er stort set ikke det afsnit i loven, som ikke har fået en plads i sigtelsen«

Sigtelsen for overtrædelse af hvidvaskloven er i første omgang rettet mod Danske Bank som virksomhed. Først senere vil Bagmandspolitiet afgøre, om der er enkeltpersoner, der kan sigtes og tiltales for at have begået noget strafbart.

Og det er en naturlig række rækkefølge, mener professor i strafferet på Københavns Universitet, Jørn Vestergaard. Det er nemlig lettere at føre bevis for, at en virksomhed har begået noget strafbart, end at bevise, at der er enkeltpersoner i virksomheden, der står bag de konkrete strafbare forhold.

»Hvis man skal kunne rette skytset mod enkeltpersoner, skal man kunne dokumentere, hvad den enkelte har foretaget sig eller undladt at foretage sig. Og det er sværere at bevise, at en enkelt person er skurken, fordi der kan være tale om systemfejl eller anonyme fejl«, siger Jørn Vestergaard.



Derfor er der i loven om forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme indsat en paragraf om, at der kan pålægges selskaber strafansvar for overtrædelser af loven.

Og det er denne paragraf, som Bagmandspolitiet har taget i anvendelse i sigtelsen mod Danske Bank.

Bagmandspolitiets chef Morten Niels Jacobsen forklarede onsdag, at man har efterforsket i to spor. Det ene er mod Danske Bank som selskab, som nu har udløst sigtelsen.

I det andet spor vil Bagmandspolitiet undersøge, om der er enkeltpersoner i Danske Bank, der kan retsforfølges.

Det giver sigtelsen ikke noget fingerpeg om, siger Jørn Vestergaard.

»Det kan man ikke udlede af sigtelsen på nogen måde«, siger han.

Systematisk overtrædelse

Sigtelsen mod Danske Bank er ellers ganske omfattende. Formelt er der tale om fire forhold, hvor Danske Bank ikke har levet op til kravene om at indføre regler og uddanne de ansatte i at føre kontrol med kundekredsen for derved at undgå hvidvask. Men samlet set indeholder sigtelserne en meget stor mængde af overtrædelser.

»Der er stort set ikke det afsnit i loven, som ikke har fået en plads i sigtelsen«, siger Jørn Vestergaard.

»Det tager jeg som udtryk for, at det ikke bare er et enkelt led, der har svigtet, eller der har været tale om en enkelt forsømmelse. Det er en systematisk overtrædelse af stort set alt det, der kan overtrædes i hvidvaskloven«.

I det ene af de fire forhold nævner Bagmandspolitiet, at bankens bestyrelse fra slutningen af 2013 blev advaret af interne revisorer og de estiske finanstilsyn uden at gribe tilstrækkeligt ind og få undersøgt forholdene. Men det er vanskeligt at udlede noget af det, mener Jørn Vestergaard.

»Jeg tager det som udtryk for, at det her er noget, der skal undersøges mere til bunds, hvis man skal rette skytset mod enkeltpersoner«, siger han.

Hvis sagen fører til, at Danske Bank tiltales og dømmes for overtrædelse af hvidvaskloven, risikerer banken at blive straffet med en bøde. Man kan ikke sætte en bank i fængsel.

To af de fire forhold i sigtelsen indeholder dog paragraffer, der betyder, at strafferammen kan hæves til seks måneders fængsel, hvis der er enkeltpersoner, der findes skyldig på de punkter.