Regeringens bilpolitik øger CO2-udledningen Frem mod 2030 vil CO2-udledningen samlet set stige som konsekvens af regeringens nedsættelse af afgifter på både sorte og grønne biler.

Lempelsen i afgiften på personbiler, som regeringen og Dansk Folkeparti vedtog i 2017, vil medføre en forøgelse af CO2-udledningen, der er omkring 5 gange så stor, som det, regeringen begrænser CO2-udslippet med i de næste to år ved at friholde elbiler og hybridbiler for en stigning i afgifterne.

Tal fra Finansministeriet, som indgår i forhandlingerne om en ny klimaaftale, viser, at regeringens politik, der skal skaffe 1.000 flere elbiler i 2019 og 2020, vil betyde, at der frem til 2030 vil blive udledt mellem 10.000 og 14.000 ton CO2 mindre.

Men lempelsen af registreringsafgiften fra 2017 vil betyde, at CO2-udslippet over den samme periode vil stige med omkring 70.000 ton, viser et tidligere notat fra Finansministeriet.

Samlet set er der dermed tale om, at regeringens bilpolitik indtil nu vil forøge udslippet af CO2 med godt 60.000 ton frem til 2030.

»Det tal viser jo sort på hvidt, at selv om statsministeren forsøger sig med grønne overskrifter, så er der ikke nogen grøn omstilling i regeringens politik«, siger Jens Joel, der er klimaordfører for Socialdemokratiet.

»Klimaproblemerne på transportområdet er blevet værre under denne regering, der i tre år har gjort det forkerte. Nu kommer man så fem minutter i tolv og vil gerne fremstå grøn, men de planer man har forslår som en skrædder i helvede i forhold til de problemer, regeringen selv har skabt«.

Minister afviser kritik

Regeringens har afsat 80 mio. kroner til ekstra ladestandere. Derudover har man et mål om stop for slag af benzin- og dieselbiler i 2030. På den baggrund og med henvisning til regeringens samlede klimaudspil afviser klima og energiminister Lars Christian Lilleholt kritikken:

»Som sagt vil regeringens udspil tværtimod sænke CO2-udledningen markant, så jeg er bestemt ikke enig med Socialdemokratiet. Jeg kan ikke huske, at nogen tidligere regering har fremsat et mål for, hvornår salget af benzin og dieselbiler skal stoppe – eller fremlagt planer, der peger i den retning«, siger Lilleholt.

Henrik Gudmundsson, Seniorkonsulent i Concito, har en anden udlægning:

»Lægger man de to initiativer sammen, bliver der en forøget CO2-udledning, fordi den omlægning på grønne biler, de bebuder nu, er meget lille, hvad angår CO2, mens der er noget mere Co2 som følge af den tidligere allerede vedtagne afgiftsændring på benzin- og dieselbiler«, siger han og uddyber:

»Hvis man mente noget alvorligt med det her og ville løse klimaudfordringerne i transportsektoren, så skulle man jo nok øge beskatningen på de biler der udleder en hel masse drivhusgasser. Og det er jo altså benzin og dieselbiler. Og man har jo gjort det modsatte«, siger Henrik Gudmundsson

Skiftende regeringer er i årevis blevet kritiseret for at føre en så kaldt »stop and go«-politik, hvor skiftende regeringer først tager et skridt i den grønne retning for derefter at tage et skridt i den sorte retning. De seneste år regeringen blevet kritiseret for først at tilgodese benzin- og dieselbiler for derefter at flytte fokus til det grønne. Lilleholt afviser, at regeringens grønne politik er ramt af slingrekurs.

»Jeg synes, vi har taget et meget stort skridt mod en meget grønnere transportsektor med regeringens udspil, som ikke er set fra nogen tidligere regering. Vi sætter et klart mål om stop for salg af benzin- og dieselbiler fra 2030. Det mål vil vi selv- følgelig arbejde meget hårdt for at nå«, siger han.

Regeringen har forhandlet sine klimatiltag siden oktober, men der ligger endnu ingen aftale klar. Klimaminister Lars Christian Lilleholt har tidligere understreget, at regeringens klimaudspil splittes op, så en del skal aftales før valget og andet kommer efter valget.