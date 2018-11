Landsretten omstøder byrettens dom: Lærers kritik af leder var ikke over stregen Lærer Erik Schmidt håber, at flere lærere tør stå frem og ytre sig åbent på lærerværelset.

I 2014 gav Odense Kommune folkelærer Erik Schmidt en tjenstlig advarsel for »negativ attitude« under et personalemøde.

På mødet reagerede han kritisk på en ny skoleleders implementering af nye arbejdstidsregler.

Når man har arbejdet så mange år i folkeskolen og været lykkelig for sit arbejdsliv, er det her en rigtig fed afslutning. Erik Schmidt, tidligere folkeskolelærer

Men opførslen berettigede ikke en tjenstlig advarsel, har Østre Landsret nu slået fast.

»Jeg er lykkelig for det. Jeg har faktisk troet på, at vi ville vinde, i modsætning til mange andre efter byretsdommen. Men det er en meget klar dom«, siger en lettet Erik Schmidt.

Han har arbejdet i folkeskolen i 37 år og sagde selv op efter sammenstødet med lederen på Agedrup Skole i Odsene.

»For mig er det en vigtig dom på mange måder. Jeg har mange unge kollegaer, der er i situationer, hvor de ikke synes, de kan sige, hvad de vil, fordi de er bange for at udtale sig«, siger Erik Schmidt og fortsætter:

»Når man har arbejdet så mange år i folkeskolen og været lykkelig for sit arbejdsliv, er det her en rigtig fed afslutning. Det er så vigtigt, at man kan tale frit og åbent ude på lærerværelserne med sine ledere - men også uden sine ledere og uden at skulle kigge sig over skulderen«.

Ytringsfriheden er generelt under pres

Politiken har for nylig beskrevet, at folkeskolelærere ifølge Danmarks Lærerforening i stigende omfang bliver sat på plads af deres arbejdsgivere, når de ytrer sig kritisk om forhold på deres skole. Det kan være, når de skriver debatindlæg i aviser, optræder i artikler, skriver på Facebook eller ytrer sig kritisk til personalemøder.

Under personalemødet, der altså endte med en advarsel, oplevede ledelsen, at Erik Schmidt var meget negativ over for de forandringer, som skolen skulle igennem. Erik Schmidt begyndte ifølge skolelederen at råbe højlydt og beskyldte skolens leder for at udøve »lukket ledelse« – og råbe: »Nu må det vanvid stoppe!«.

Piskede ikke en stemning op

Ledelsen mente, at læreren på flere fællesmøder havde negative holdninger og synspunkter og var med til at piske en negativ stemning op i personalegruppen.

Landsretten har taget i betragtning, at Erik Schmidt efterfølgende beklagede sin opførsel over for ledelsen, og at han i de over 30 år, hvor han havde arbejdet på Agedrup Skole, ikke havde fået påtaler af nogen art.

På trods af hans opførsel på mødet vurderer Østre Landsret, at det »ikke var proportionalt at tildele ham en advarsel«.

Læreren piskede ikke nogen negativ stemning op og var ikke særligt negativ over for de ændrede arbejdstidsregler i 2014 i forhold til andre lærere.

Landsretten lægger også vægt på, at der var tale om et personalemøde, som havde til formål at debattere.

DLF: Handler om ytringsfrihed

Ifølge Danmarks Lærerforening er sagen en principiel sag om ytringfrihed. Men selve ordet »ytringsfrihed« indgår dog ikke i landsrettens afgørelse, hvor fokus er på, hvorvidt Erik Schmidts opførsel var på en måde, at den berettigede en tjenstlig advarsel.

Erik Schmidt og Danmarks Lærerforening ankede sagen til Østre Landsret, efter at Odense Byret i november sidste år nåede frem til, at Erik Schmidt med sin opførelse på personalemødet i maj 2014 havde overtrådt tjenestemandens pligt og opført sig upassende. Derfor var en tjenstlig advarsel berettiget, mente byretten.