Asyl-øen Lindholm er dyrere end samtlige klimatiltag, smittefarlig og et juridisk problem Regeringens flygtninge-ø er en dyr fornøjelse, og kan vise sig at være i modstrid med menneskerettighederne.

Med en pris på 759 millioner kroner over de næste fire år er det ikke en billig investering, regeringen og Dansk Folkeparti har gjort, når de i løbet af 2019 og 2020 vil bygge et nyt udrejsecenter til kriminelle flygtninge og personer på tålt ophold.

Centeret skal ligge på øen Lindholm i Stege Bugt, en ’forsøgs-ø’, hvor dyrlæger og forskere indtil nu har udført eksperimenter med stærkt smitsomme sygdomme.

Faktisk er de 100 sengepladser plus 25 bufferpladser et af de allerdyreste punkter på regeringens finanslov for 2019.

Det er langt mere end de cirka 475 millioner kroner, der er afsat af nye midler på finansloven til hele klima- og ren luft-området. Mere end de 543 millioner til en ny sundhedsreform og næsten dobbelt så meget som de 400 millioner kroner til styrket indsats til de mest syge patienter i psykiatrien. For at tage et par af de dyreste tiltag i finansloven.

Alene i 2019 og 2020 vil regeringen skulle bruge 334 millioner kroner til primært at bygge centeret. Og håndværkerne kan ikke komme i gang før tidligst omkring marts 2020. Det fortæller Kristian Møller, der er institutdirektør på DTU Veterinærinstituttet og centerleder for Diagnostik og Beredskab.

»Lige nu kan man ikke komme herud. Vi har et beredskab, der fortsætter til 1/7 2019. Så skal vi bruge et halvt år på at rense og gøre rent herude, og der er bygningsdele, der først kan fjernes efter et år. Så i marts 2020 har vi nok fået det gjort rent og fri for virus. Men de kan selvfølgelig gå i gang et andet sted på øen«, siger han.

DTU’s laboratorier har eksperimenteret med stærkt smitsomme sygdomme som svinepest, mund- og klovsyge og hundegalskab, så alt skal renses ned.

Kristian Møller blev oplyst om, at forsøgsbygningerne nu skal huse kriminelle asylansøgere, i fredags, da Berlingske Tidende kontaktede ham. Det er ikke ham bekendt, at der har været nogle fra myndighederne på besøg for at besigtige faciliteterne. Det skal nemlig godkendes, hvis udefrakommende skal på besøg på øen.

Bedre styr på asylansøgere

Kristian Møller har ikke nogen holdning til, om det er et praktisk sted at huse flygtninge.

Men det er dyrt at bygge noget på øen.

»Jeg var selv med til at planlægge det sidste byggeri, og det koster da hurtigt 10-15 pct. mere at bygge herovre. Man skal jo transportere alle byggematerialer med færgen«, siger han. Der er heller ikke rent vand på øen, og alt vand skal transporteres med færger.

Øen Lindholm er blevet valgt af regeringen og Dansk Folkeparti med henblik på at have bedre styr på såkaldt kriminelle asylansøgere: Det er folk, der har afstået en straf for kriminalitet, men ikke kan udvises, det er afviste asylansøgere, der har begået kriminalitet, det er såkaldte fremmedkrigere og flere andre grupper.

At placere dem på en ø vil gøre det nemmere at holde styr på dem, lyder argumentet. Ifølge Dansk Folkeparti skal de helst have så ringe adgang til at forlade øen som muligt. Der sejler i dag en færge en gang hver time indtil kl. 16.

»Vi kommer til at minimere antallet af færgeafgange så meget som overhovedet muligt. Vi kommer til at gøre det så bøvlet og så dyrt som overhovedet muligt«, siger Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, til TV 2.

Ulovligt at fængsle dem

Det kan dog vise sig at være ulovligt. Personer på tålt ophold har allerede udstået deres straf, og må derfor ikke placeres i fængselslignende forhold.