Boligboom truer en af storbyens små oaser

Arrene i hånden og på armen kan stadig anes. Helge Rasmussen viser minderne frem fra dengang, han skvattede i vandet i en iskold flod i Frankrig, og hans hund bed ham.

»Ingen havde fortalt mig, at de der lerskrænter kunne skride. Jeg var gået op fra båden for at skære brænde, og jeg var opereret i skulderen og havde kun en arm, så da jeg røg i vandet, kunne jeg ikke komme op med alt det vintertøj og store støvler. Men hunden holdt mig sgu fast og fik mig op«.

At hunden, Tøsen, en delvis weimaraner af race med sørgmodige poser under de let blodskudte øjne, skulle kunne redde nogen som helst, kan forekomme utroligt.

Sagen kort I september aftalte et flertal i Københavns Borgerrepræsentation, at der bygges boliger og erhverv spredt på tre fredede grønne områder: Stejlepladsen ved Fiskerhavnen i Københavns Sydhavn, Selinevej ved Kalvebod Fælled samt ved vandrerhjemmet på Amager Fælled. Bebyggelserne er et alternativt kompromis, efter at Københavns Kommune måtte opgive planen om boliger på et hjørne af Amager Fælled, der ellers skulle opføres som del af Ørestad. Men bevægelsen Amager Fælleds Venner modsatte sig det, fordi det hjørne er en speciel naturtype med sjældne dyr og planter.

550 af boligerne flyttes til Stejlepladsen, en del af det miljø, der kaldes Fiskerhavnen, som er en 70 år gammel havn med skure og hytter og cirka 50 faste beboere i både og husbåde. Dertil kommer mange nyere selvbyggerhuse i mangfoldige stilarter og farver. Græsrodsorganisationen Fiskerhavnens Venner har indsamlet over 11.000 underskrifter mod byggeplanerne. Vis mere

Helge må løfte sin gigtplagede, døve hund nænsomt, mens han skælder kærligt ud på den, når den skal ned fra en stol i kahytten på deres motorbåd, ’Røskva’, hvor de bor. Båden, som Helge har sejlet de europæiske floder tynde med.

Tøsen nærmer sig 100 år, omregnet med en faktor 7 fra hundeår til menneskeår. Men dengang den reddede Helges liv, og der blev skrevet om den heltemodige danske hund i en parisisk avis, var den stærk.

Helge selv er heller ikke nogen årsunge. 80 år til marts, skrothandler i det små, i 1960’erne lokumsspandevasker på Lortemøllen på Amager, senere tagdækker, chauffør og tunnelbygger på Øresundsforbindelsen.

Men nu sidder han og læser en Camilla Läckberg-krimi nede i sin båd som en af de mange, der bor fast langs fortøjningsbroerne i Fiskerhavnen i Københavns Sydhavn, et lille samfund, der i årtier har levet hengemt i fred.

Indtil for et par måneder siden.

Da buldrede hovedstadens udvikling med opskydende boligpaddehatte pludselig på døren til miljøet med bundgarnsfiskerne, håndværkerne, hipsterne, kutterne, husbådene, de selvbyggede huse og vejrbidte tyskerbarakker fra Anden Verdenskrig – og det fredede vildnis Stejlepladsen.

For på den fredede plet er det nu planen at bygge 550 nye boliger. Et flertal i Folketinget har indvilget i at lovgive om, at Stejlepladsen ikke længere skal være beskyttet.

Jeg tror ikke, at dem, der skal bo herude til en høj husleje, vil finde sig i, at jeg står om morgenen og larmer med min vinkelsliber René Johansen, smed med bolig og værksted i Fiskerhavnen

Helge Rasmussen har ikke så høje tanker om planen, der vil skabe »tumult«. Ikke fordi han vil bremse udviklingen, understreger han og tager en slurk af sin ’generatorbouillon’ – pulverkaffen – men politikerne kan ikke være bekendt at plastre »Københavns sidste ægte arbejderkvarter« til med flere dyre lejligheder med vandudsigt.



»Og så er deres argumenter for at bygge her tynde«, siger Helge Rasmussen og sigter til, at fredningen ophæves og byggeriet opføres for at skaffe 262 millioner kroner til udviklingsselskabet By & Havn.

Foto: Martin Lehmann Fisker Brian Kyed (i orange) har et stort netværk i havnen ... og gode hjælpere til sit ålefiskeri. Garnene skal bødes.

På den anden side af Sjællandsbroen rejser Sydhavnens nye boligområder sig. Snart rykker de over til Fiskerhavnen.

Manden med den gale papegøje

Tidligere boede han i en anden båd længere inde mod city, men så rådede hans kammerat ham til at fise af.

»Nu begynder de at bygge dyrt og højt her, sælg båden, skynd dig væk, Helge, for snart kan du ikke betale for at bo her med din folkepension«, lød rådet, og så smuttede Helge ud i Fiskerhavnen, hvor han nu har boet i cirka 14 år, og hvor han kalder de andre i bådene og husene omkring sig »mine venner«.

Eksempelvis Kurt Andersen på 90 år, som har et skur af presenninger og gamle trælister med en masse plastikblomster. Eller Claus og konen, som har boet i havnen i over 30 år. Eller manden med hundene – hvoraf den mindste, ’Olsen’, også kaldes havnens konge. Han har også en gal papegøje, der bider. Og der er Sofie og Jonas, der bor i en båd sammen med deres børn på 2 og 4 år.

Helge Rasmussen bedyrer, at kommunens folk er søde til at komme og kigge til ham, og at det også går fint med den nye hofte. Også selv om den forrige år gav efter, og han skvattede i vandet natten efter en julefrokost i en af de andre både, og han måtte svømme rundt i det iskolde vand i tungt tøj for at finde et sted at komme op. Med de andres hjælp.

Nu rækker byggekranerne ud efter Helges livsform igen. Men bliver det for broget, stikker han af i sin Dolman Vlet-båd. Om ikke før, så når Tøsen kommer i hundehimlen.



»Så er det af sted. Til Grækenland, tror jeg«.

Foto: Martin Lehmann Anker og Frode på 2 og 4 år tumler tit sammen med hunden Feta på Stejlepladsen, som nu skal bebygges. De bor sammen med deres forældre i en båd i Fiskerhavnen.

Foto: Martin Lehmann I Fiskerhavnen bor der også en papegøje, der hedder Jako. Det er en meget hidsig papegøje, som kun få får lov at fodre.

Fastboende og fiskere

Fiskerhavnen blev etableret under Anden Verdenskrig på byaffald, der blev smidt i vandet, og som udvidede København. En del af det nye land blev til stejlepladser, hvor fiskerne fra de hundreder af fiskerbåde, der efter krigen blev flyttet hertil fra Tømmergraven, kunne tørre garn og bundgarnspæle og reparere grejet.

Den stejleplads, som nu skal bebygges, er den sidste og bruges stadig til opbevaring af de få tilbageværende erhvervsfiskeres redskaber, herunder de op til ti meter lange bundgarnspæle.

Fiskerhavnen er i dag nærmest en lille landsby. Fiskerforeningen, som lejer området af By & Havn på en kontrakt med udløb i 2020, skønner, at et halvt hundrede personer og familier har lovlig adresse på både rundt om i havnen.

I alt har fiskerforeningen 140 medlemmer, og mange af dem har skure og hytter i alle former og farver til at arbejde i med deres fiskeredskaber.

Dertil kommer fire sejlklubber med tilsammen næsten 800 medlemmer.

Lige ved siden af havnen er en anden del af miljøet: to andelsforeninger med tilsammen omkring 30 selvbyggede huse med 70-80 beboere ret op og ned ad Stejlepladsen. Her har andelshaverne i fællesskab købt jorden af Københavns Havn og opført huse, hver efter sin smag. Nogle er arkitekttegnede specialiteter, andre hjemmeflikkede på den mere improviserede måde.

En af andelshaverne er smeden René Johansen. Han står en aften og svejser i skæret af sin kraftige arbejdslampe, mens Stejlepladsen ligger buldermørk lige udenfor. René Johansen er sikker på, at det kommende massive boligområde vil føre til, at han må lukke sin forretning. De 550 boliger kommer ifølge de foreløbige tegninger til at stå få meter fra det hus, hvor han bor med sin familie og har sit værksted.

»Jeg tror ikke, at de mennesker, der skal bo herude til en høj husleje, vil finde sig i, at jeg står om morgenen og larmer med min vinkelsliber«.

Foto: Martin Lehmann Helge Rasmussen på 80 har boet i sin båd i Fiskerhavnen i 14 år. Hunden Tøsen tog han til sig, fordi den fik bank af sin ejer. »Jeg skulle bare passe den en måneds tid, men den blev hængende« – de to er uadskillelige.

Helge Rasmussen på 80 har boet i sin båd i Fiskerhavnen i 14 år. Hunden Tøsen tog han til sig, fordi den fik bank af sin ejer. »Jeg skulle bare passe den en måneds tid, men den blev hængende« – de to er uadskillelige. Foto: Martin Lehmann





Foto: Martin Lehmann Når Brian Kyed stævner ud fra Fiskerhavnen i en af sine to kuttere, er der en times sejlads til fiskepladserne ved Vestamager og i Køge Bugt. Her er han på vej hjem efter en ti timers arbejdsdag

Når Brian Kyed stævner ud fra Fiskerhavnen i en af sine to kuttere, er der en times sejlads til fiskepladserne ved Vestamager og i Køge Bugt. Her er han på vej hjem efter en ti timers arbejdsdag Foto: Martin Lehmann

Jordbærrækkerne

Klokken er 7.36, og Politikens udsendte er tæt på ikke at komme med Brian Kyed og hans to hjælpere ud for at bjærge bundgarn, som det ellers var aftalt.



»Nu kan du ikke trække den længere«, lyder den bryske velkomst.

Aftalen var 7.30, og der er ikke meget tid at spilde på de korte dage, hvor grej for et par millioner kroner skal hentes hjem til tørring og reparation efter ålesæsonen, og inden vinteren begynder sin hærgen i Køge Bugt.

Med sig på den lille fiskerbåd har Brian Kyed kollegaen Poul Rasmussen, og de to kan – selv om Poul nu er folkepensionist – kalde sig nogle af de allersidste erhvervsfiskere i København.

Første mål på turen er garnene på ’Jordbærrækkerne’, et fiskested mellem Kalvebod Fælled og Avedøre Holme med kraftværkets hvide silhouet og røg mod den blegblå novemberhimmel til den ene side og den flade fælled til den anden. Bundgarnspælene står i et sirligt mønster i vandet, de fleste toppet med hver sin måge.

Da båden vender siden til, ruller den hårdt. Poul Rasmussen står uanfægtet i sit orange fiskertøj i stævnen og skærer tovværk over med en kniv for at bjærge garnene, mens Brian Kyed styrer fartøjet fra pæl til pæl. En af dem knækker i manøvren, og toppen af den ryger hen over dækket.

Poul Rasmussen har taget turen ud i dette farvand utallige gange i de 57 år, han har været fisker. Og selv om meget var bedre i gamle dage – det var dengang, han kunne have 16 store garn og en håndfuld folk ansat i højsæsonen – kan han bestemt ikke klage over ålefangsten i år. Og så er der alligevel noget, der piner ham:

»Dagen før det lovlige fiskeri efter år sluttede 1. november, fiskede vi virkelig mange ål. Vi kunne mærke, at der var masser derude, det var slet ikke var toppet. Fandeme ærgerligt. Hvad tænker de på?«.

Foto: Martin Lehmann Den korte ålesæson er hele livsgrundlaget for Brian Kyed. I dagene op til 1. november, hvor det ikke længere er tilladt med erhvervsfiskeri efter ål i saltvand, hev han virkelig mange kilo op af havet.

Den korte ålesæson er hele livsgrundlaget for Brian Kyed. I dagene op til 1. november, hvor det ikke længere er tilladt med erhvervsfiskeri efter ål i saltvand, hev han virkelig mange kilo op af havet. Foto: Martin Lehmann

Det giver i realiteten kun Brian Kyed og Poul Rasmussen oktober og noget af september til at hente det meste af deres årsindkomst hjem – for det er ålene, de lever af. De andre fisk er kun supplement.



De 300-400 meter lange ledegarn bliver nu hevet op på dækket med et spil og lagt i en tonstung bunke, så kutteren efterhånden får heftig slagside. Krabber, vandmænd og tang vælder ned på dækket.

På vejen hjem vinker Brian Kyed venskabeligt til en af de små fritidsfiskerbåde, der tøffer den anden vej.

»Det er Skipper, han har arbejdet for min farfar«, fortæller Brian, som er fjerde generation i en ålefiskerslægt. Han frygter fremtiden på grund af byggeplanerne på Stejlepladsen.

»Jeg aner ikke, hvor vi så skal have vores grej. Og hvis der kommer en helt ny bydel med en masse trafik, vil miljøet i Fiskerhavnen aldrig blive det samme igen«.

Da vi kommer i land, og Poul Rasmussen er kommet op på kajen, kigger han dystert over mod Stejlepladsen.

»Lejlighederne derovre kommer til at koste mange millioner. De gider da ikke glo på os, der bor i en spand lort«.