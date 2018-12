Staten beholder pengene fra a-kassemedlemmer, selv om de mister retten til dagpenge De medlemmer, der bliver ramt af opholdskravet i det nye år, har tilsammen betalt 600.000 kroner i medlemsbidrag til staten. DF åbner for at betale pengene tilbage til dem.

Frederik Thrane er for nylig flyttet hjem til Danmark efter 11 år i USA, hvor han har arbejdet som designer for brands som Skagen og Levi’s. I alle årene har han været medlem af en a-kasse, fordi han vidste, at han på et tidspunkt ville vende hjem. En forsikring, der har kostet ham i omegnen af 70.000 kroner.

Men hvis alt går efter planen, vedtager regeringen og Dansk Folkeparti inden længe et opholdskrav, der betyder, at Frederik Thrane ikke får noget som helst ud af de penge, han har betalt til a-kassen. Fra årsskiftet er han ikke længere berettiget til dagpenge, fordi han har arbejdet i udlandet.

»Jeg føler mig godt snydt for at sige det ligeud«, siger den 40-årige designer.

Ud af det kontingent, som Frederik Thrane og andre a-kassemedlemmer hver måned betaler, havner 344 kroner i statskassen, der så til gengæld udbetaler dagpenge. Men staten beholder pengene fra de medlemmer, som på grund af opholdskravet ikke længere kan få dagpenge, men i stedet må søge den markant lavere integrationsydelse, der med finansloven er omdøbt ’overgangsydelse’.

Første januar, hvor opholdskravet forventes at træde i kraft, vil de a-kassemedlemmer, der bliver omfattet fra start, tilsammen have betalt 600.000 kroner i medlemsbidrag til staten. Det fremgår af et svar fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) til Folketinget. Og de penge bør staten refundere til dem, mener Finn Sørensen, beskæftigelsesordfører i Enhedslisten.

»Det er hamrende uretfærdigt, at staten bare lige scorer de penge. Det absolut mindste, man kan gøre, er da at holde de mennesker skadesløse, som har betalt til forsikringen i årevis i den tro, at de så rent faktisk kunne bruge den, hvis de skulle få behov for det«, siger han.

Den idé er Bent Bøgsted, beskæftigelsesordfører i Dansk Folkeparti, ikke afvisende over for.

»Det er sådan set rimeligt nok. Det er et forslag, vi godt vil kigge lidt nærmere på, om det kan lade sig gøre«, siger han og nævner, at man eventuelt kunne refundere de medlemsbidrag, der er indbetalt i den periode, opholdskravet dækker over. Fuldt indfaset er det de seneste otte år.

Socialdemokratiet trækker støtten

Det er regeringen og Dansk Folkeparti, der er blevet enige om at indføre opholdskravet for at finde penge til en skatteaftale, partierne indgik tidligere på året. Fuldt indfaset vil kravet betyde, at man skal have opholdt sig i Danmark eller et andet EU-land i syv ud af otte år for at kunne få dagpenge. Regeringens argument er, at dagpengesystemet kun skal være for dem, der har en tilknytning til Danmark. Socialdemokratiet har fra start støtten ideen, men beskæftigelsesordfører Leif Lahn Jensen kan ikke længere forestille sig, at partiet kommer til at stemme for.

»Det vælter ud med problemer i forhold til det her forslag. Det er et stort rod«, siger han og opfordrer regeringen til at trække forslaget tilbage og starte forfra.



Han vil dog ikke sige, hvorvidt S vil stemme gult eller direkte imod forslaget.

I Danske A-kasser, der organiserer 23 arbejdsløshedskasser med over to millioner medlemmer, mener direktør Verner Sand Kirk, at regningen på 600.000 kroner er et kunstigt lavt tal. I svaret til Folketinget medregner regeringen kun medlemsbidraget fra de omkring 100 personer, som ministeriet skønner vil melde sig ledige første januar, og som derfor er de første til at blive omfattet af opholdskravet.