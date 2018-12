Vordingborgs byråd i åbent brev til Støjberg: Et center på Lindholm er helt ude i hampen Borgmester vil vide, hvad der ligger bag beslutningen om at placere kriminelle udlændinge på øen.

Det er samfundsøkonomisk ’helt ude i hampen’ at bruge en milliard kroner på et nyt udrejsecenter for kriminelle udlændinge på øen Lindholm, der ligger i Vordingborg kommune.

Det mener et flertal i kommunalbestyrelsen, som nu i samlet flok - med undtagelse af de tre medlemmer fra Dansk Folkeparti - forsøger at råbe regeringen op i et åbent brev, inden finansloven skal tredjebehandles.

Skalten og valten med skattepenge

Med borgmester Mikael Smeds (S) ord forstår byrådet intet af, hvad der ligger bag udpegningen af netop Lindholm til at huse et nyt center.

Der har ikke været nogen form for information fra regeringen hverken før eller efter offentliggørelsen af finanslovsaftalen:

»Man løser ikke problemet, som er, at sådan en center er utryghedsskabende. Til gengæld vil man bruge en masse penge på det - tæt på en milliard. Det er at skalte og valte med skatteborgernes penge, som kunne have været brugt i f.eks. psykiatrien«, siger Mikael Smed og tilføjer:

»Det er symbolpolitik. Og både her i Vordingborg Kommune og andre steder sidder vi hvert år og har svært ved at få enderne til at mødes økonomisk«.

1,8 mio. per beboer

Som byrådet læser udspillet fra regeringen og Dansk Folkeparti, vil det koste 759 millioner kroner at etablere og drive et udrejsecenter med 125 pladser på Lindholm frem mod 2022.

Alene driften vil løbe op i 1,8 mio. kr. årligt per beboer - bl.a. fordi de ansatte skal sejles frem og tilbage med færge.

Samtidig vil de anbragte udlændinge ikke kunne forhindres i at tage fra øen ind til fastlandet og derfra videre med bus til resten af Sjælland, påpeger kommunalbestyrelsen i sit brev.

Ø-placeringen er ellers ifølge Inger Støjberg valgt, fordi det gør det nemmere at holde øje med beboerne.

Hvad er løsningen efter jeres mening?

»Man skal se på, hvad der gør borgerne utrygge ved det nuværende center i Kærshovedgård og løse det problem. Jeg kan forstå, at man vil bruge penge på mere politi her hos os, men hvorfor ikke starte med den billigste indsats først, som må være mere politi ved det eksisterende center? Man flytter bare problemet«, påpeger Mikael Smed.

Fornuften må råde

Lokalpolitikerne har allerede fået tilsagn om et møde i næste uge med de ansvarlige ministre, Inger Støjberg og Kristian Jensen.

Men Støjberg har dog allerede udtalt, at der ikke kan rokkes ved beslutningen om at finde en anden placering til centeret end Lindholm.

Så hvad forventer I at få ud af mødet?

»Jeg har en tyrkertro på, at fornuften må råde«, svarer Mikael Smed.

»Vi har en række konkrete spørgsmål til økonomien. Og vi vil gerne vide, hvad der ligger til grund for beslutningen om at lægge centeret på Lindholm. Det er jo en beslutning, der er truffet bag lukkede døre og uden nogen debat om, hvorvidt der kunne findes en samfundsmæssigt bedre løsning«.

Vi er også utrygge

Borgmesteren medgiver, at Vordingborg på lige fod med andre kommuner må være åbne for at huse et eventuelt nyt center.

Men byrådet peger i sit brev på, at det langt fra er oplagt at bygge på en ø, hvor anlægsomkostningerne i sig selv er væsentligt højere end på fastlandet på grund af transport af byggematerialer.

»Og ja, vi er også utrygge her og spørger os selv, hvorfor det skal være Lindholm«, siger Mikael Smed.

Det er ifølge finanslovsaftalen dømte udviste kriminelle udlændinge, udlændinge på tålt ophold og fremmedkrigere, der skal placeres på Lindholm.