Sort arbejde stiger efter mange års tilbagegang

I flere år har sort arbejde i Danmark været faldende. Men den tendens er nu brudt.

En undersøgelse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed viser nemlig, at der fra 2016 til 2017 er sket en stigning i aktiviteter på det sorte arbejdsmarked.

Det er dog ikke antallet af personer, som arbejder sort, der er steget. Tværtimod viser undersøgelsen, at andelen af befolkningen, som udfører sort arbejde, er faldet fra 22,3 til 21,3 procent.

Til gengæld arbejder de personer, som i forvejen udfører sort arbejde, flere timer end tidligere. Det får arbejde uden moms og regning til at stige i forhold til det danske bruttonationalprodukt (BNP) fra 1,7 til 2,2 procent.

Mens sort arbejde stadig er mest udbredt blandt de unge, er det ligeledes fortsat bygge- og anlægsbranchen, der har de største problemer.

Og det bekymrer Bo Sandberg, der er cheføkonom i erhvervsorganisationen Dansk Byggeri.

»Det er bekymrende i en tid, hvor der ellers er meget godt gang i hjulene på det hvide marked. Derfor skulle man da tro og håbe, at der ikke var så meget tid tilovers til at udføre sort arbejde i fritiden«.

Ifølge Bo Sandberg kan en af forklaringerne være, at boligjobordningen, bedre kendt som håndværkerfradraget, er blevet ændret flere gange over de seneste år.

Ordningen blev indført i 2011, men blev blandt andet ændret i 2016-2017, således at der kom mere fokus på energivenlige renoveringer af boligen.

Det betød, at forbrugere i dag kan få fradrag for færre ting, hvilket kan medvirke til, at sort arbejde stiger, mener Bo Sandberg.

Bent Greve, der er professor i samfundsvidenskab ved Roskilde Universitet, mener, at man helt generelt har overvurderet effekten af ordningen.

»Jeg tror, at man har haft en overdreven på tro, at håndværkerfradraget ville få det til at blive mindre, fordi man troede, at man på den måde kunne gøre sort til hvidt. Og det har man måske også kunnet gøre lidt«.

»Men det ændrer jo ikke på, at nogle synes, at de stadig har et vist økonomisk incitament for at gøre det«, siger han.

Derfor mener Bent Greve ikke, at håndværkerfradraget nødvendigvis er en del af løsningen. I stedet mener han, at man skal have mere fokus på at øge kontrollen med sort arbejde.

ritzau