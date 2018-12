Flertal i Aarhus Byråd: Alle børn og ældre skal tilbydes plantebaseret mad

Alle offentlige institutioner skal tilbyde plantebaseret kost - altså kost uden animalske produkter.

Sådan lyder et nyt forslag, som byrådet i Aarhus skal tage stilling til onsdag aften.

Forslaget er stillet af Radikale Venstre, Alternativet og Socialdemokratiet, der tilsammen har flertal i Aarhus byråd på 16 ud af 31 medlemmer. Det går under overskriften ’Klimapolitisk fødevarestrategi’, og det er en nødvendighed, hvis Aarhus Kommune skal nå sin målsætning om at være CO2-neutral i 2030, forklarer byrådsmedlem for Alternativet, Liv Gro Jensen.

»Kød spiller en stor rolle i klimaregnskabet, så derfor skal vi selvfølgelig markere os som kommune 0g tilbyde vores borgere plantebaseret kost«, siger hun.

Plantebaseret mad er vegansk - altså uden animalske produkter. Men alt vegansk kost er ikke nødvendigvis plantebaseret, fordi vegansk mad kan være forarbejdet og lavet af eksempelvis sojaprodukter, hvorimod plantebaseret kost skal være bygget på friske grøntsager, frugt og fuldkorn, forklarer Liv Gro Jensen.

Et frit valg

Forslaget går på, at alt fra plejehjem til børnehave skal tilbyde et plantebaseret måltid, så borgerne kan vælge det til. Det skal altså fortsat være muligt at spise kød og mejeriprodukter, hvis man vil det. Og det frie valg er vigtigt, understreger Eva Borchhorst Mejnertz, der er byrådsmedlem fra Radikale Venstre.

»Det handler først og fremmest om at give borgerne mulighed for at træffe valg, der kan muliggøre den klimadagsorden, vi har i kommunen«, siger hun.

Eva Borchhorst Mejnertz anerkender, at det ikke er problemfrit at indføre forslaget.

»Det er klart, at når vi skal omstille os og ændre vores klimabelastning, så kan vi ikke bare gøre, som vi altid har gjort. Men jeg mener ikke, det her forslag kommer til at genere ret meget«, siger hun.

Men det er meningsløst at pålægge alle institutioner at tilbyde det, mener Jette Skive (DF), der er rådmand for sundhed og omsorg.

Hvis plantebaseret mad bliver efterspurgt, så skal man prøve at imødekomme det, men indtil videre er det ikke aktuelt på vores plejehjem Jette Skive, Dansk Folkeparti

»På plejehjemmene betaler beboerne selv for deres mad, og de skal have den kost, de gerne vil. Hvis plantebaseret mad bliver efterspurgt, så skal man prøve at imødekomme det, men indtil videre er det ikke aktuelt på vores plejehjem«, siger hun.

Hvis forslaget bliver stemt igennem, frygter hun, at der kommer til at blive lavet en masse mad, der ikke bliver spist. Samtidig er hun ikke klar til at bakke op om plantebaseret kost i daginstitutioner og børnehaver, fordi nogle professorer har været ude at så tvivl om, hvorvidt det er sundt for børn udelukkende at spise plantebaseret.

»Så længe videnskaben ikke kan blive enige, så synes jeg, vi skal stoppe piben ind og vente med den slags tiltag«, siger Jette Skive.

I de tre partiers ’Klimapolitiske fødevarestrategi’ foreslår de desuden, at der skal serveres mere plantebaseret mad i Aarhus Kommune, at der skal laves nye målinger af madspild, og at der hvert år skal laves opgørelser over forbruget af forskellige typer af fødevarer.