Filosof: For hver dansker, der brokker sig over, at jeg vil fratage ham retten til at spise en steak, står en potentiel klimaflygtning

Klimaudfordringerne er den største moralske udfordring, verden står over for lige nu. Men der er ingen grund til at tro, at vi kan redde kloden ved alene at appellere til folks moral. For alle og enhver har en forklaring på, at lige netop de ikke kan ændre adfærd, og den modvilje vil blive en katastrofe for alle. I stedet skal vi sætte vores lid til forpligtende globale aftaler mellem suveræne stater, mener den australske moralfilosof og professor Peter Singer.

»Jeg kan ikke se for mig, at individuelle adfærdsændringer skulle føre til forandringer hurtigt nok«, siger Peter Singer, der i august besøgte København i forbindelse med Vegetarisk Festival. Men du slipper alligevel ikke så let af kødkrogen. I al fald ikke i et moralsk perspektiv, tilføjer han.

Blå bog Peter Singer Født 1946. Professor i praktisk filosofi og offentlig etik på Melbourne University. Underviser i bioetik på Princeton University. Forfatter til bogen og idémand bag bevægelsen ’Animal liberation’ fra 1975.

»Vi bør stadig begrænse vores individuelle udledning og klimaaftryk. Isoleret set er det bare ikke nok. Vi skal være aktive borgere og få vores regeringen til at gøre det rigtige. Vi skal svække den industri, som udleder meget. Hvis vi stopper med at spise oksekød, vil der blive brugt mindre energi på produktionen af oksekød, og det samme gør sig gældende med fossile brændstoffer. Det er stadig hjælpsomme handlinger, men det ville være forkert at tro, at man kan lægge ansvaret over på borgerne. De valg gør det imidlertid mere sandsynligt, at regeringen tør træffe de nødvendige beslutninger«.

Vi har jo allerede set verdens lande blive enige om Paris-aftalen fra 2015. Gør vi ikke allerede det, du efterlyser?



»Aftalen med den nuværende præmis (alle lande skal begrænse udledningen af CO 2 , så den globale temperaturstigning holdes under 2 grader red.) er utilstrækkelig. Men aftalen indeholder også et element, der siger, at landene skal mødes efter fem år og genoverveje deres forpligtelser med den nyeste viden. Optimisterne vil sige, at det er et godt udgangspunkt, og om fem år vil vi se landene hæve forpligtelserne. Det er nok for optimistisk, særligt hvis Donald Trump stadig er præsident til den tid. Det kræver en kollektiv handling, og det skal ske snart«.

Verdenskendt, men kontroversiel

Når Peter Singer er fortaler for vegansk livsstil og mener, at alle er moralsk forpligtet til at undlade at spise kød, er det ikke alene af hensyn til klimaet. Det handler først og fremmest om dyrerettigheder. Han slog for alvor igennem lydmuren og blev verdenskendt i 1975 med bogen ’Animal liberation’, der fik en nærmest bibelsk betydning for dyrerettighedsbevægelsen.

Singer er samtidig en kontroversiel skikkelse, der har argumenteret for, at forældre bør have lov til at aflive børn med handikap, så de slipper for at leve et liv i lidelse. Det argument såvel som dyrenes rettigheder udspringer af hans utilitaristiske verdensanskuelse, som vi vender tilbage til.

I dag koncentrerer Peter Singer sig dog i høj grad om klimaforandringer, og hvordan vi undgår en klimakatastrofe. I den kamp har vi alle et ansvar, men nogen større end andre, siger han.

»Det handler om, hvorvidt man er højudleder eller lavudleder. Den gennemsnitlige amerikaner udleder meget, og derfor vil amerikaneren bære et stort ansvar«.

Er det ikke selv for en amerikaner meget at forlange, at man kender klimaaftrykket af sine vaner?



»Det synes jeg ikke. Du har alle muligheder for at finde ud af, hvad dit klimaaftryk er. Det er formentlig mindre viden om aftrykket af kødforbrug, for det har ikke fået samme omtale som fossile brændstoffer. Men det burde det have. Rimelig veluddannede amerikanere bliver i stigende grad opmærksomme på kødets aftryk, og der er sket en stor stigning i salget af plantebaseret mad og vegetarisme i store byer verden over. Det viser, at der er en viden om det«.

Hvad angår klimaaftrykket ved oksekød, er en del af bekymringen, at tredjeverdenslande vil spise gradvis mere, i takt med at de bliver mere velhavende. Hvorfor ikke sætte ind over for deres stigende forbrug i stedet for at forsøge at ændre indgroede vaner i den vestlige verden?



»Når vi eksempelvis spiser tre gange så meget kød som i Kina, er vi ikke i en position, hvor vi kan fortælle kineserne, at de skal skære ned på deres kødforbrug. Gør de det alligevel, er det godt, men det ville være hyklerisk, når vi spiser meget mere end dem«.

Er det umoralsk at spise kød?