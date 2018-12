Kommune advarer: Fortrolige oplysninger om 20.000 borgere er faldet i hænderne på kriminelle

»Jeg er rigtig ærgerlig over, at det her kunne ske. Det er vanskeligt at gardere sig helt mod tyveri og menneskelige fejl. Men vi har de seneste måneder gjort en massiv indsats for at oplyse vores ledere og medarbejdere om, hvordan de håndterer fortrolige oplysninger på en sikker måde ifølge de nye datasikkerhedsregler. Og så sker det her alligevel. Det er ikke godt nok«, siger Bo Rasmussen.

Salgsargument til tyven

Bo Rasmussen tilføjer, at han »håber, at der er tale om et brugstyveri, hvor harddisken er blevet slettet umiddelbart efter tyveriet med henblik på videresalg af computeren«.

Den berørte borger Rasmus hæfter sig ved, at kommunen nu oplyser offentligheden og dermed også tyven om, at den stjålne computer kan være mere værd:

»Kommunen kan jo ingen garantier give i forhold til, at de her oplysninger falder i de forkertes hænder. Særligt når det nu kommer frem. Så finder tyven jo ud af, at han i stedet for kun at sælge computeren for 1.500 kroner kan videresælge indholdet til en større sum«, siger Rasmus.

Kommunen vil nu søge at sikre, at erfaringerne fra hændelsen bliver brugt til igen at indskærpe over for medarbejderne, hvordan de håndterer borgernes oplysninger på en sikker måde. Samtidig vil kommunaldirektøren se på mulighederne for at kryptere kommunens computere samt sætte en undersøgelse i gang af, om adgangen til rådhuset kan sikres bedre.