Højesteretsdom giver udlændige på tålt ophold friere rammer

Men det er der altså siden blevet for en del af dem, og DF’s udlændingeordfører, Martin Henriksen, kalder derfor dommen fra januar 2017 »en ærgerlig dom«. Han er dog ikke overrasket over, at den har fået betydning for andre, så længe et flertal i Folketinget mener, at Danmark skal efterleve Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Han så gerne perioden med opholdspligt så lang som muligt, men erkender, at det ikke er tilfældet.

»Det er jo konsekvensen af dommen. Og det er konsekvensen af, at alle andre partier end Dansk Folkeparti synes, at det er vigtigere at tage hensyn til de her dybt kriminelle udlændinge«, siger han.



Politiken har forgæves bedt om et interview med Støjberg, der i stedet har sendt en skriftlig kommentar.

»Som jeg sagde, dengang dommen faldt i januar 2017, så har dommen ikke betydning for, at vi fortsat kan opretholde det regime, vi har nu, hvor udlændinge på tålt ophold er underlagt forskellige kontrolforpligtelser, for at vi kan holde bedst muligt styr på, hvor de befinder sig«, lyder det blandt andet.

Hun forholder sig dog ikke til sine egne tidligere ord om, at »selv alvorlig kriminalitet som udgangspunkt ikke kan tale afgørende for, at man opretholder opholdspligten i mere end ca. 4 år«.