Terrortruslen mod Danmark er fortsat alvorlig: Det giver fede tider i den hemmelige verden

På 10 år er udgifterne til efterretningstjenesterne næsten fordoblet. Men det er svært at gennemskue, hvor meget ekstra sikkerhed samfundet reelt får for pengene, siger iagttagere.

De klager deres nød over fyringer og besparelser på Nationalmuseet, universiteterne og hospitalerne. Til gengæld hører man sjældent nogen i den hemmelige verden ymte kritik af grønthøstere eller omprioriteringsbidrag, som nedskæringer også kaldes.

Gennem de seneste årtier har der nærmest været frit valg på alle hylder for Politiets og Forsvarets Efterretningstjenester, der er sat i verden for at beskytte samfundet mod indre og udenlandske trusler.

Ikke alene har de to tjenester fået øgede beføjelser med forskellige politiske terrorpakker. Bevillingerne er næsten fordoblet, siden genoptrykningen af Muhammed-tegningerne i 2008 gjorde Danmark til et af klodens mest efterstræbte terrormål. I dag nærmer udgifterne til PET og FE sig 2 milliarder kroner til sammen, og flere økonomer mindes ikke at have set en tilsvarende udvikling andre steder i det offentlige.

»Behovet for sikkerhed er umætteligt, for hvornår er et samfund sikkert nok? På sundhedsområdet er det mere gennemskueligt, hvilke behandlinger der bliver leveret, og hvad det offentlige får af effekt for pengene. Det kan vi ikke se på samme måde i efterretningsverdenen«, siger Per Nikolaj Bukh, der er professor ved Aalborg Universitet.

Tidligere PET-chef: Svært at skrue ned for sikkerheden

I bogen ’Syv år for PET’, der beskriver Jakob Scharfs tid som leder af sikkerhedstjenesten, og som nu er genstand for en retssag om tavshedsbrud, kommer han ind på det samme dilemma:

»Det er let at skrue op for sikkerheden, det er mest et spørgsmål om penge. Men det er vanskeligt at skrue ned igen. Derfor er det spørgsmål, vi skal stille os selv: Hvor meget frihed vil vi ofre for en sikkerhed, som aldrig kan blive total?«, siger Jakob Scharf i bogens forord.

Kort efter et attentat på Muhammed-tegneren Kurt Westergaard genoptrykte danske aviser karikaturerne, hvilket for alvor gjorde Al-Qaeda opmærksom på sagen. Under ledelse af bevægelsens nu afdøde leder Osama bin Laden blev Danmark i 2008 gjort til et udpeget terrormål for militante islamister og en fælles fjende for alverdens muslimer.

De følgende år regnede angrebsforsøgene ned over landet, og af samme grund hævede PET truslen fra generel til alvorlig – det næsthøjeste niveau på skalaen. Der har det ligget fast siden 2010, selv om bin Laden er dræbt, Al-Qaeda ikke har gjort væsen af sig i Europa i flere år og ærkerivalerne Islamisk Stat er en skygge af sig selv i Syrien og Irak. Både PET og FE fastholder truslen som uændret alvorlig.

Når et julemarked i den franske by Strasbourg bliver angrebet og 3 tilfældige dræbt og 13 såret, vedligeholder det befolkningens utryghed og dermed truslen – også selv om den overvågede kriminelle gerningsfranskmand muligvis handler på egen hånd og kun er inspireret af egentlige terrorgrupper.

Den dybe stat

Professor i idéhistorie ved Aalborg Universitet Frederik Stjernfelt har svært ved at se, hvordan tilstanden skulle ændre sig afgørende foreløbig.

»Ingen tør tage ansvaret for at sætte truslen ned, for hvis der kommer et kæmpe angreb i morgen, er deres karriere ødelagt. Jeg har ingen patentløsning på, hvad man kan stille op ud over at sammenligne udgifterne med andre landes. Nogle drømmer om større indsigt i de hemmelige tjenester, men det ligger i sagens natur, at det kan man ikke få«, siger han.

Med en kollega har Frederik Stjernfelt skrevet en bog, der beskæftiger sig indgående med Muhammed-krisen, og ifølge professoren kan »enhver almindelig vågen iagttager se, at Danmark i dag er mindre udsat end under tegningesagen«.