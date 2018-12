»Sidder med 0 kroner på kontoen og intet til datterens madpakke«: Når køleskabet og pungen er tomme, rykker Carsten, Linda og de andre næstehjælperne

Når månedens udbetaling ikke sikrer mad til alle dagene, står mennesker klar til at hjælpe med det, de nu har i skabene. Såkaldte næstehjælpere har nu mere end 40 lokale grupper på Facebook over hele landet.

Hej, kan nogen hjælpe her? Sidder med 0 kroner på kontoen og intet til datterens madpakke. Jeg mangler rugbrød, pålæg, frugt og grønt og grovkiks eller andet groft til frugten«.

Under navnet ’Næstehjælperne’ opstår der flere og flere grupper på Facebook, hvor folk daglig søger efter ris, brød og dåsemad. Herefter byder andre ind med det, de nu har stående i køkkenskabene.

I et andet opslag efterlyser en mor hjælp til månedens sidste dage:

»Jeg søger hjælp til en liter mælk, en pakke cornflakes og en pose boller og pålæg, så vi kan klare os indtil fredag«.

Begge opslag er to typiske eksempler på nogle af de mange efterlysninger, der hver dag bliver slået op i de mere end 40 lokale grupper fordelt på byer i hele landet.

64.500 hjerter

’Næstehjælperne – Netværk for protest og praktisk hjælp til reformramte’ blev oprettet i juli 2016 af ægteparret Linda Villadsen og Carsten Larsen, der begge er midt i 40’erne og bor i Vanløse. De var bekymrede for, hvordan folk, som blev ramt af kontanthjælpsloftet, skulle klare sig.

Formålet med gruppen er, at folk hjælper hinanden med det, de har, og det, de har overskud til. Der er altså ikke tale om et forpligtende frivilligt arbejde, fortæller Carsten Larsen, der begynder at snakke om noget andet, hver gang hans kone vil give ham æren for ideen til Næstehjælperne.

»Vi havde et forfærdeligt dilemma, fordi vi ville rigtig gerne hjælpe mennesker til, at de kunne blive i deres lejligheder, få mad og fødselsdagsgaver. Men hvis vi bare hjalp, kunne regeringen komme bagefter og sige: ’Der kan I se, det var ikke så slemt at være under det her loft, folk kan sagtens klare sig’«, siger Carsten Larsen.

Derfor har det været vigtigt for ægteparret, at det også er en protestbevægelse mod kontanthjælpsloftet.

Linda Villadsen tager en gennemsigtig pose frem, som er fyldt med røde paphjerter, hun har klippet.

»Vi skal have lavet 64.500 hjerter – ét for hvert fattigt barn i Danmark, og så sætter vi dem et centralt sted i København«, siger Linda Villadsen med henvisning til en nylig undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der netop konstaterede, at der er 64.500 fattige børn i Danmark.

Det er vigtigt for hende at slå fast, at selv om Næstehjælperne har en politisk dagsorden med at få afskaffet kontanthjælpsloftet, integrationsydelse og 225-timers reglen, så er og skal gruppen være partineutral. Derfor er det ikke tilladt i gruppen at lave opslag med politiske holdninger, som ikke omhandler reformerne.

Carsten Larsen er uddannelseskonsulent i sundhedsforvaltningen i Region Hovedstaden, og Linda Villadsen er lærer og arbejder med ordblinde. De er ikke selv blevet ramt af kontanthjælpsloftet.

Sidste år blev Carsten Larsen ramt af tre blodpropper. Det tog også hårdt på Linda Villadsen, som måtte sygemelde sig. I den periode fik de et indblik i det at være en del af systemet og fik hjælp fra Næstehjælperne.

»Det, de har stablet på benene, når jeg har været syg, eller Linda har, den omsorg og ægthed uden forbehold er så unik og smuk«, siger Carsten Larsen.

Bleer, tøj og julehjælp

Hos Næstehjælperne må man søge om hjælp til stort set alt med undtagelse af penge, gavekort, alkohol og medicin. Og ud over mad bliver der også efterlyst ting som bleer, toiletpapir og tøj.