Skatteminister er »voldsomt overrasket«: Advokater optræder i nyt dobbeltspil i udbyttesag

Bech-Bruun rådgav tysk bank mistænkt for udbyttesvindel og undersøgte samtidig sagen for Skatteministeriet.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) er »voldsomt overrasket« over et nyt dokument, som viser, at advokatfirmaet Bech-Bruun fortsatte sin rådgivning af en af udbyttesagens store aktører, samtidig med at Bech-Bruun for Skatteministeriet var i gang med en uvildig advokatundersøgelse af samme sag.

»Det sætter yderligere spørgsmålstegn ved Bech-Bruuns troværdighed«, siger Karsten Lauritzen.

Det nye dokument er ikke nævnt i de to redegørelser om sagen, som Bech-Bruun leverede i november 2018, men DR og Politiken har fået adgang til det.

I et skriftligt svar til Politiken forklarer Bech-Bruun, at de to redegørelser kun omtalte de to gange rådgivning af den tyske bank i 2014 og 2015, som skatteminister Karsten Lauritzen havde spurgt til. At rådgivningen af den samme klient fortsatte i april 2017, kom redegørelserne ikke ind på, fordi det ifølge Bech-Bruun ville være en overtrædelse af de advokatetiske regler.

»Det ser ikke kønt ud, at et stort advokatfirma påtager sig en undersøgelse, mens andre medarbejdere i samme firma fortsætter med at lave rådgivning på det samme område. Det øger ikke Bech-Bruuns tillid i offentligheden«, siger Karsten Lauritzen.

Under efterforskningen af den formodede svindel med refusion af udbytteskat, som i årene 2012-2015 kostede den danske statskasse mindst 12,7 milliarder kroner, opdagede Skattestyrelsen, at Bech-Bruun havde rådgivet den tyske North Channel Bank om refusion af udbytteskat fra Danmark. To af bankens bagmænd er sigtet for groft bedrageri i den danske udbyttesag. 1,1 milliard kroner af byttet fra Danmark gik ifølge dokumenter fra Kammeradvokaten via North Channel Bank.

To forskellige forklaringer

I august 2014 og juli 2015 rådgav Bech-Bruun North Channel Bank om bankens juridiske risiko i forbindelse med aktietransaktioner, som skulle føre til tilbagebetaling af udbytteskat fra Danmark.

Skatteminister Karsten Lauritzen bad advokatfirmaet om en forklaring: Ministeriet valgte i marts 2017 Bech-Bruun til at gennemføre en advokatundersøgelse af udbyttesagen. I den forbindelse garanterede Bech-Bruun med sin underskrift, at advokatfirmaet ikke var inhabilt. Hvordan mener Bech-Bruun at have levet op til det krav? spurgte ministeren i brevet.



Bech-Bruun gav skatteministeren to svar. Det første var en beklagelse fra Steen Jensen, der er partner og næstformand i Bech-Bruuns bestyrelse: Advokatfirmaet kendte ikke til rådgivningen af North Channel Bank, som Steen Jensen nu tog afstand fra, før skatteministeren oplyste det – og havde de været klar over det, ville Bech-Bruun ikke have påtaget sig advokatundersøgelsen, sagde Steen Jensen til Politiken.

sagen kort Bech-Bruun og den tyske bank 29. oktober: Skatteminister Karsten Lauritzen (V) skriver til Bech-Bruun: I påtog jer at lave advokatundersøgelsen om udbyttesagen uden at oplyse, at I har rådgivet en tysk bank, som er mistænkt i sagen. Forklaring udbedes. 2. november: Bech-Bruuns første forklaring: Ledelsen vidste det ikke, derfor kunne vi ikke oplyse det. Vi burde ikke have rådgivet banken, det beklager vi stærkt. Personalemæssige konsekvenser er draget. 11. november: Bech-Bruuns anden forklaring: Nu har vi undersøgt sagen grundigt – der er ikke noget at komme efter. Rådgivningen af den tyske bank var helt efter bogen, og vi var ikke inhabile i advokatundersøgelsen, for vi vidste først senere, at den tyske bank er mistænkt. 22. januar 2019:Nye dokumenter viser, at Bech-Bruun fortsatte rådgivningen af den tyske bank, mens advokatundersøgelsen foregik. Det oplyste Bech-Bruun ikke i sine to redegørelser til skatteministeren.

Steen Jensen blev ugen efter sat på plads af managing partner Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, som i en ny redegørelse konkluderede, at Bech-Bruun ikke havde gjort noget galt, og at firmaet ikke var inhabilt i advokatundersøgelsen for Skatteministeriet:

Da Bech-Bruun i marts 2017 skrev under på opgaven med advokatundersøgelsen, var North Channel Banks navn ikke kendt i forbindelse med udbyttesagen. Det blev først afsløret i Politiken i juli 2017. Derfor kunne Bech-Bruun dengang ikke vide, at banken er impliceret i sagen.

Og i øvrigt vedrørte rådgivningen ikke transaktioner, som svarede til den formodede svindel, som senere blev gennemført, lød redegørelse nummer 2. De synspunkter rokker det nye dokument ikke ved, mener Bech-Bruun i et skriftligt svar.

Forløbet fik Advokatrådet til af egen drift at indlede en undersøgelse af, om Bech-Bruun har overtrådt god advokatskik. Undersøgelsen er ikke afsluttet.