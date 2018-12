Femern A/S venter ikke regning fra annullerede statsgarantier

Den danske stats garantier for de lån, som Femern A/S har optaget, har torsdag mistet sin godkendelse fra EU-Kommissionen, da EU-Domstolen har annulleret godkendelsen.

Femern A/S, der står for at bygge Femern-forbindelsen mellem Danmark og Tyskland, mener dog ikke, at det vil få økonomiske konsekvenser.

Det oplyser finansdirektør Allan Christensen i en skriftlig kommentar som reaktion på dommen.

»Vi forventer ikke at have behov for at tage yderligere initiativer frem mod en ny godkendelse«, siger han.

Femern A/S har ikke ønsket at stille op til et interview.

»Vi har forberedt os på de mulige udfald af dommen og sikret os adgang til den fornødne likviditet til fordelagtige låneomkostninger«, siger Allan Christensen i den skriftlige kommentar.

Med statsgarantien havde den danske stat påtaget sig risikoen for at låne penge til opførelsen af Femern-forbindelsen. Dermed kunne Femern A/S opnå lavere udgifter til at optage lån.

Selskabet mener dog at have skaffet sig lånevilkår, der betyder, at EU-dommen ikke udløser en ekstra udgift eller et greb i anlægsbudgettets reserve.

EU-Domstolen har ikke erklæret, at EU-Kommissionens godkendelse af statsgarantierne var forbudt.

Den her blot annulleret dem, da godkendelsen ifølge domstolen ikke var undersøgt tilstrækkeligt.

Det er Femern A/S' forventning, at godkendelsen bliver givet på ny med et tilstrækkeligt grundlag.

Det er Scandlines og Stena Line, der driver færgeforbindelser til Tyskland fra henholdsvis Danmark og Sverige, som har klaget til EU-Domstolen.

Hos Scandlines forventer man, at staten hurtigst muligt efterlever dommen og trækker garantierne tilbage.

ritzau