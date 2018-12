Lyserød amfetamin udløser 16 års fængsel til hovedmand

Når 32-årige Mikhail Mihajlovic ser frem i tiden, så er det et liv bag tremmer, han ser frem mod. Østre Landsret har torsdag skærpet straffen mod ham i en stor sag om fremstilling og salg af såkaldt lyserød amfetamin.

Mihailovic har fået den hårdeste straf af alle dømte i sagen - 16 års fængsel. Det kommer oveni en straf på ni års fængsel, som den 32-årige mand fik i en anden narkosag, inden han blev anholdt i den aktuelle sag.

Rettens dom drejer sig alt i alt om håndtering af knap 116 kilo amfetamin.

Tilbage i 2016 fik politiet et tip om narkohandel, som skulle ske på parkeringspladsen ved Bilka i Slagelse. Ordensmagten slog til og fandt cirka 50 kilo lyserød amfetamin i to sportstasker.

I en garage i Videkøb i Vestjylland fandt politiet samme eftermiddag et laboratorium. Det var her, at stoffet var blevet fremstillet. Politiet fandt også dunke med amfetaminolie.

Syv af otte dømte ankede

Det var Mikhail Mihajlovic, som stod for indkøb af olien. Han stod også for at instruere tre andre bagmænd i fremstillingen af det lyserøde stof.

Otte mænd blev tiltalt i sagen og de blev i fjor dømt i Retten i Næstved. Syv af dem valgte at anke til Østre Landsret.

Resultatet blev i store træk en stadfæstelse af byretsdommene. Ud over strafskærpelsen mod Mihajlovic valgte landsretten at skærpe straffen mod Alexander Pedersen. han fik 13 års fængsel mod 12 år i byretten.

Det betyder, at to andre mænd - Per Nielsen og Peter Hald - skal straffes med 15 års fængsel.

Christian Nørgaard Pedersen og Thomas Henrik Jakobsen er begge idømt ti års fængsel, mens en syvende mand er idømt halvandet års fængsel for at spille en mindre rolle i sagen.

En ottende mand, Casper Juel Hansen, valgte at acceptere sin byretsdom på 15 års fængsel og var ikke en del af landsretsdommen.

ritzau