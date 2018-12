Færre slags plast og smartere design kan fremme genanvendelsen

Plastemballage sammensat af flere slags plast er nærmest umulig at genanvende. At få ryddet op i det kan løfte genanvendelsen betydeligt, lyder det fra både plastbranchen og affaldsbehandlere.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) vil have ensrettet indsamlingen af plastaffald i kommunerne for at bringe genanvendelsen i vejret. I branchen er der meget forskellige vurderinger af, om det vil hjælpe. Flere peger på, at andre tiltag vil kunne løfte genanvendelsen mere.

Forslaget er en del af den plaststrategi, som regeringen fremlagde for nylig.

Organisationen Plastindustrien er positiv. Her anbefaler direktør Thomas Drustrup, at man begynder med at sikre, at plastaffald fra husholdningerne altid indsamles for sig. I en række kommuner skal forbrugerne lægge plast og metal i samme spand. Enkelte steder indgår glas også.

Særskilt indsamling af plast vil højne kvaliteten af den indsamlede plast, mener han. Samtidig anbefaler Plastindustrien sorteringsanlæggene at satse på de tre hårde typer plast PP, PE og PET, som er de letteste at genanvende.

»Med de tre typer har vi 75 procent af al plasten i husholdningerne. Og så får vi nogle store mængder, som vi kan starte en genanvendelsesindustri op på. Senere kan vi tage andre plasttyper med«, siger Thomas Drustrup.

De tre sorteringsanlæg, som Politiken har talt med: Dansk Affald i Vojens, Reno-Nords anlæg i Aalborg og Nomi4S’ anlæg i Holstebro afviser imidlertid, at det er et problem at få plast og metal ind sammen. De lægger mere vægt på, at borgerne ikke skal rode med alt for mange forskellige spande.

I Dansk Affald, som modtager plast, metal og glas blandet, siger direktør Bjørn Stender:

»Vi kan fint håndtere blandingen. Modtagerne af plasten vasker den alligevel, før de begynder at behandle den«.

I Reno-Nord peger Thomas Lyngholm på et andet område, hvor der efter hans opfattelse bør sættes ind.

»Vi har en udfordring med de plastprodukter, vi alle sammen bruger i husholdningen. Der er mange af dem, som er opbygget på en måde, så de ikke kan genanvendes, fordi de har flere lag af forskellige typer plast. Hvis vi får nogle krav til plastemballagers design, så de rent faktisk kan genanvendes, kan vi få et markant ryk fremad. Det er nok i virkeligheden der, den store indsats skal gøres«, siger han.

Det arbejde er i fuld gang, fortæller miljøpolitisk chef i Plastindustrien Christina Busk. Plastindustrien tog sidste år initiativ til at danne ’Forum for cirkulær plastemballage’. Det har resulteret i en designmanual for plastemballage til privat brug.

»Det kræver to ting at forbedre kvaliteten i det plast, der indsamles fra husholdningerne: Man skal tænke i, hvordan man designer produkterne, og hvordan man indsamler og genanvender dem. Vores forslag er, at man designer med de tre typer plast, som udgør størstedelen af det indsamlede: PP, PE og PET«, siger Christina Busk.

Det er hendes klare indtryk, at medlemsvirksomhederne bruger designmanualen.

»Der sker meget i vores emballagevirksomheder. Det går meget hurtigt, og det sker i dialog med detailhandlen, som også har kæmpe fokus på emballage«, siger Christina Busk.

Indtil videre er plast indsamlet fra danske husholdninger stort set ikke blevet genanvendt til fødevareemballage. Men Københavns kommune oplyser, at kommunen i samarbejde med virksomhederne Aage Vestergaard Larsen A/S og Færch Plast A/S har udviklet en plastbakke, der fremstilles af blandet PET-emballageaffald indsamlet fra husstande i København. Plastbakken »er i proces til at blive fødevaregodkendt«.