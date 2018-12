Statsansatte i Danmarks Statistik modtog gaveregn fra privat datavirksomhed

Over 7 år har en håndfuld ansatte hos Danmarks Statistik modtaget mere end 30 gaver, koncertbilletter og middage fra virksomheden Geomatic.

Det viser en aktindsigt, som Politiken har fået i e-mails mellem Geomatic og den statslige myndighed.

De ansatte i Danmarks Statistik har i perioden fra 2009 til og med 2015 modtaget gaver som middag og koncert med Lukas Graham, landskampsbilletter, musicals på Det Ny Teater, årskort til Tivoli og mere kuriøse gaver som fastelavnskostumer og kagegilde på konditoriet La Glace i København.

Politiken Undersøger Data til salg En stigende andel af Danmarks Statistiks budget udgøres af såkaldt indtægtsdrevet virksomhed, hvor Danmarks Statistik sælger borgernes data til private firmaer som Geomatic og til offentlige myndigheder.

Danmarks Statistik er blevet opmærksom på sagen efter Politikens anmodning om aktindsigt og konkluderer nu, at reglerne for offentligt ansattes modtagelse af gaver er overskredet.

»Det er en af de mest drønærgerlige og kritiske sager, jeg har haft i min over 20 år lange karriere i Danmarks Statistik. Arrangementerne hos Geomatic, på restauranter, i teatre og på andre steder indikerer et forhold, der har været alt for tæt«, siger Carsten Zangenberg, der er afdelingsdirektør for kommunikation og salg i Danmarks Statistik.

Gaverne er primært blevet givet i forbindelse med en julekonkurrence, som Geomatic har afholdt for sine kunder, og ifølge Danmarks Statistik havde de dyreste arrangementer en værdi af op til 3.000-4.000 kroner per event. Medarbejdere i Danmarks Statistik blev udtrukket som vindere i alle årene, men har også taget imod arrangementer uden at have vundet noget.

Politiken har delt materialet med flere juridiske eksperter, som alle ser på sagen med stor alvor.

»Det mønster, der efter det foreliggende tegner sig, er jo helt vildt. Der har tilsyneladende været tale om systematisk smørelse, som i hvert fald til dels har ligget i en størrelsesorden, som lå klart på den forkerte side af reglerne. Og det ændrer ikke på bedømmelsen, at gaveregnen er søgt kamufleret som led i et lotteri«, siger professor i strafferet Jørn Vestergaard fra Københavns Universitet.

Både han og professor i forvaltningsret Sten Bønsing vurderer umiddelbart, at forvaltningsloven er overtrådt: »Det her er en overtrædelse af reglerne. Det er jeg slet ikke i tvivl om«, siger Sten Bønsing.

Geomatic har siden 2003 købt data om borgerne af Danmark Statistik. Disse data udgør kernen i et produkt, der kortlægger danskerne i ned til små geografiske områder.

Ansat suspenderet

På baggrund af en intern undersøgelse mener Danmarks Statistiks ledelse ikke, at Geomatic har modtaget modydelser, men sagen har fået ansættelsesmæssige konsekvenser for medarbejdere i myndigheden. En ansat er ifølge Politikens oplysninger blevet suspenderet.

»Værdien overskrider grænsen i vores eget regelsæt, men også Moderniseringsstyrelsens regelsæt, og det er ud over en grænse, som er forenelig med at arbejde i Danmarks Statistik«, siger Carsten Zangenberg.

Myndigheden har bedt om ekstern juridisk bistand til at vurdere, om der er tale om en bestikkelsessag.

»I et tilfælde undersøger vi, om der er basis for strafferetlige foranstaltninger på baggrund af sagen«, siger han.

Først derefter vil Danmarks Statistik beslutte, om sagen skal meldes til politiet.