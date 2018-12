Danmarks Statistik misinformerede om juridisk vurdering i gavesag

Han peger desuden på, at politiet også af egen drift kan indlede en efterforskning af sagen.

I Danmarks Statistik svarer kommunikationschefen, at man endnu ikke har modtaget en tilbagemelding fra Rigsadvokaten.

»Hvis vi modtager en sådan med den besked, at Rigsadvokaten ikke vil vurdere sagen, vil vi søge rådgivning hos vores juridiske rådgiver, Kammeradvokaten«.

Handler om tillid

I sagen om Danmarks Statistik har ansatte modtaget og ombyttet gaver fra Geomatic til en værdi af op mod 3-4.000 kroner per arrangement, anslår statistikmyndigheden selv.

I en af nyere tids mest omfattende korruptionssager, Atea-sagen, har domstolene fastlagt, at der skal meget lidt til, før en offentligt ansat kan idømmes fængselsstraf for bestikkelse. Forsvarsadvokat Peter Trudsø har repræsenteret 18 klienter i sagskomplekset. En af hans klienter, en indkøber i forsvaret, blev således idømt 10 dages betinget fængsel for at have modtaget en mobiltelefon, der blev værdisat til omkring 2.000 kroner.

»Domstolspraksis på baggrund af Atea-sagen er en meget lav barre. Og hvis man befinder sig på et niveau, hvor offentligt ansatte har modtaget gaver i størrelsesordenen et par tusinde kroner eller mere, vil jeg sige, at man befinder sig i særdeles overhængende fare for en politianmeldelse. Om det så i sidste ende fører til, at man konkret har begået noget strafbart, er en anden historie. Men i givet fald taler vi ikke bare om bøder her, men om kortere fængselsstraffe«, siger Peter Trudsø.

Professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet Sten Bønsing, der forsker i bestikkelsesreglerne, forklarer, at der er en god grund til at have strikse gaveregler i det offentlige.