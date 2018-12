Fra København til Aarhus på 1 time: Forslag om tunnel under Kattegat i stedet for bro

Forsiden på regeringens nye analyse af en mulig fast forbindelse mellem Sjælland og Jylland – nærmere bestemt mellem Røsnæs ved Kalundborg og Hou syd for Aarhus – prydes af et billede af en tilkørsel til en stor bro. Kun med biler.

Det er symptomatisk for det, som transportminister Ole Birk Olesen (LA), hans regeringskolleger og Dansk Folkeparti selv satser på skal være fremtiden for danskerne i midten af 2030’erne: en ren vejbro.

Det lagde ministeren og de blå partiers ordførere ikke skjul på, da de torsdag fremlagde en teknisk screening af de forskellige muligheder for at bygge den faste forbindelse, herunder også af en kombineret bro til tog og biler.

På baggrund af screeningen har regeringen og DF bestemt sig for at gå videre med Kattegat-visionen, så der nu skal bruges 60 millioner kroner på to mere dybtgående forundersøgelser af trafikforhold, samfundsøkonomi, miljø og teknik. Og det bliver både af en ren vejforbindelse og en kombineret vej- og jernbaneforbindelse, selv om ministeren kalder det sidste »et fantasiprojekt«

»Men vi holder alligevel muligheden for en kombineret jernbane- og vejforbindelse åben for at sikre en så bred opbakning som muligt til et så skelsættende infrastrukturprojekt«, sagde Ole Birk Olesen. Han sigtede til Socialdemokratiet, Radikale og SF, der også helst ser jernbaneskinner på forbindelsen.

Ministeren pegede på, at forbindelsen vil afkorte afstanden fra København til Aarhus fra 310 til 200 kilometer og spare halvanden time i bil, »og dermed binde Danmark sammen på en helt ny måde og skabe nyt liv i områder, der i dag er præget af stagnation«.

Screeningen viser blandt andet, at vejforbindelsen potentielt vil kunne finansieres udelukkende af bilisternes brugerbetaling over 40 år – det er 8 år længere, end de første beregninger har vist.

Af samme screening fremgår det også, at det vil koste statskassen 40-50 milliarder kroner, hvis der også skal køre tog over, fordi det vil være umuligt at hente merudgiften hjem over togbilletprisen.

Når forundersøgelserne ligger klar i 2021, vil Folketinget kunne vedtage en VVM-undersøgelse af miljøvirkningerne. Først da kan projektet vedtages af Folketinget, så det kan stå klar »midt i 30’erne«, som Ole Birk Olesen sagde. Han vil efter nytår invitere S, SF og R til et møde om forbindelsen.

Ned under vandet med den

Socialdemokratiets transportordfører, Rasmus Prehn, vælger at overhøre, at de blå partier på forhånd taler en kombineret løsning ned.

»Det er absolut fremragende, og jeg vil kvittere for, at de lægger op til et bredt samarbejde«, siger Rasmus Prehn, der i telefonen på cykel på vej hjem i vintermørket kommer med et udspil til en helt anden løsning: en tunnel.

»De blå partier stirrer sig blinde på en højbro, hvor det er dyrt at få et tog over. Men vi ser perspektiver i at bruge den elementfabrik i Rødby, der skal i gang ved Femernforbindelsen, til også at lave tunnelelementer til Kattegat. Det gør det mere realistisk at få tog med over. Og så er der flere danske arbejdspladser i det«.

Rasmus Prehn går ind for at få jernbanen med, fordi det med fremtidens højhastighedstog vil gøre det muligt at køre mellem Aarhus og København på en time, mens biler og busser vil skulle bruge omkring to timer.

»Det vil endda kunne blive et alternativ til indenrigsflyvning, være klima- og miljømæssigt mere forsvarligt«, argumenterer socialdemokraten, der mener, at en ren vejbro vil øge trængslen i de store byer og på motorvejene.

Transportminister Ole Birk Olesen er enig i, at én times transport i tog er bedre end to timer i bil eller bus, »men det kommer jo an på, hvor mange mennesker der får besparelsen, og de nye beregninger viser, at den ikke står mål med den kæmpe investering, det er at få en kombineret løsning med jernbane«