Politifolk affyrede varselsskud på Christiania efter stenkast

Politiet affyrede flere varselsskud på Christiania onsdag eftermiddag. Skuddene faldt, efter at en fodpatrulje blev angrebet med sten. Det oplyser vagtchef Henrik Svejstrup fra Københavns Politi.

»Patruljen bliver tildænget med sten, og i forbindelse med at den trækker sig tilbage, bliver der afgivet et par varselsskud«, fortæller vagtchefen.

Det var kort efter klokken 15, at skuddene faldt. Og da det skete, i forbindelse med at patruljen trak sig ud fra stedet, lykkedes det heller ikke at anholde stenkasterne.

»Patruljen trak sig ud og fik omgrupperet og gik så ind igen. Roen er genoprettet derude«, fortæller Henrik Svejstrup.

Vagtchefen har først på aftenen onsdag ikke oplysninger om, hvor episoden nøjagtig fandt sted.

Hvornår politiet må skyde, er reguleret i politilovens paragraf 17. For eksempel er det o.k. at trykke på aftrækkeren, hvis det er for at afværge et overhængende farligt angreb på en person - og altså også på politiet selv.

Loven siger, at politiet så vidt muligt først skal advare ved råb og dernæst varselsskud, inden der bliver skudt mod en person.

Men advarselsskud må kun anvendes, hvis betingelserne for at skyde er opfyldt. Det fremgår af forarbejderne til politiloven.

Hvis politiet befinder sig i en situation, hvor udenforstående risikerer at blive ramt, må politiet kun skyde i 'yderste nødsfald', lyder det i politiloven.

ritzau