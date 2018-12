Partier har købt data om borgerne i årevis

I hvert fald modtog en række nøje udvalgte husstande i Nordsjælland i maj 2014 et brev, der var underskrevet de konservatives spidskandidat til europaparlamentsvalget, Bendt Bendtsen. Han gik til valg på at bekæmpe »østeuropæiske tyvebander«, og Geomatic-værktøjet gav partiet detaljeret information om, hvilke områder der med stor sandsynlighed var beboet af velstående vælgere, som måske også var bange for ubudne gæster.

»Kære ... Frygter du også indbrud i dit hjem?«, begyndte brevet, som Jyllands-Posten gengav samme år.

I samme artikel uddybede Lars Groth, hvilken betydning Danmarks Statistik havde for Geomatics produkt.

»Danmarks Statistik har dybest set adgang til alt, hvad du har med det offentlige at gøre, og de oplysninger kan vi købe. Vi får dem i en diskretioneret form. Men det kan være oplysninger om, hvor ofte du går til læge, hvilke karakterer du har fået, og hvilke karakterer dine børn fik. Hvad du tjener, og hvor stort fradraget på din selvangivelse er,« sagde den daværende partner i Geomatic.

Detaljeringsgraden blev større op gennem årene, og ved det seneste folketingsvalg købte også Liberal Alliance sig til Geomatics ’Conzoom’-rapport om borgerne via en ekstern leverandør. Den mikrogeografiske opdeling af danskerne blev fundet frem igen, da Anders Samuelsens parti husstandsomdelte et glittet LA-kampagnemagasin trykt i 600.000 eksemplarer til særligt udvalgte vælgere i 2016.

Moderne valgkampe

Professor og valgforsker Kasper Møller Hansen kalder såkaldt microtargeting for det nye ’must’ i moderne valgkampe.

»Det handler om at ramme vælgernes dagsorden så præcist som muligt. At den potentielle socialdemokrat, som bor alene i en lejlighed, nok har en anden dagsorden end den socialdemokrat med børn, der bor i et parcelhus. Jo mere præcist og strømlinet partierne kan lave deres valgkampe og fortælle om netop den del af deres politik, som er vigtig for dig, jo større er chancen for, at du vælger at stemme på dem«, siger han.

Han mener samtidig, at redskabet ikke skal overvurderes, da de fleste vælgere ikke lader sig »trække rundt ved næsen«.

»Langt de fleste vælgere ender med at stemme på det parti, som de også gjorde sidste gang. Når vi ser på, hvordan de flytter sig rundt, er det ofte et spørgsmål om blot at flytte sig hen til det parti, der ligger lige ved siden af«, siger han.

Geomatics kortlægning af danskerne på baggrund af data fra Danmarks Statistik spiller fortsat en vigtig rolle forud for det kommende folketingsvalg.

Liberal Alliance husstandsomdelte så sent som i denne måned et nyt glittet kampagnemagasin ved hjælp af Geomatic-data. Denne gang med astronauten Andreas Mogensen på forsiden. Og både Det Konservative Folkeparti og Radikale bekræfter, at de også køber Geomatic-data i forbindelse med det kommende valg.

De fleste af partiernes kampagnestrateger ønsker ikke at stille op til et interview om brugen af Geomatics data. Venstres partisekretær, Claus Richter, er eksempelvis ikke vendt tilbage trods flere henvendelser.

Hos de radikale vil sekretariatschef Lars Beer Nielsen kun svare på skriftlige spørgsmål. Han skriver, at partiet bruger værktøjet til at »strukturere indsatsen for at nå bredere ud«.