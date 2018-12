Indkvarterede på Kærshovedgård forsvinder i stort antal

Myndighederne ved ikke, hvor langt over 300 tidligere indkvarterede i Udrejsecenter Kærshovedgård befinder sig. »Hvis vi finder dem igen her i landet, reagerer vi selvfølgelig straks på det«, siger Støjberg. Et sted at lede kunne måske være Den Brune Kødby i København.

Da regeringen besluttede at oprette Udrejsecenter Kærshovedgård med strikse opholds-, melde-, og underretningspligter, var det blandt andet med den begrundelse, at myndighederne skal have styr på, hvor udlændinge på tålt ophold befinder sig.

»Vi har med dybt kriminelle mennesker at gøre. Det er krigsforbrydere, det er mordere, det er voldtægtsmænd, som vi ikke kan sende ud af landet, og derfor bliver vi nødt til at tåle dem. Men det skal også være sådan, at vi har fuldstændig tjek på, hvor de er, og det har man ikke haft indtil videre«, forklarede udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i juni 2016.

Fakta Kærshovedgård Udrejsecenter Kærshovedgård har en kapacitet på 600 personer. Kærshovedgård har tidligere været et åbent fængsel og ligger tæt på Ikast. Det blev oprettet som udrejsecenter i 2016. Beboerne fordeler sig i tre grupper: Voksne, der har fået endeligt afslag på asyl, og hvis udrejsefrist er overskredet. Personer, der er udvist ved dom. Og personer på tålt ophold, altså udlændinge, der er idømt udvisning af Danmark, men som af hensyn til deres egen sikkerhed ikke kan hjemsendes, da de risikerer tortur eller dødsstraf i hjemlandet. Beboerne er ikke frihedsberøvet og kan derfor komme og gå på centret. De vil dog som udgangspunkt være underlagt såkaldt opholdspligt, hvilket betyder, at de skal bo og overnatte på Kærshovedgård. I forbindelse med finansloven for 2019 er det besluttet, at eksempelvis dem på tålt ophold fra 2021 skal befinde sig på øen Lindholm i Stege Bugt.

Ud over personer på tålt ophold er afviste asylansøgere, hvis udrejsefrist er overskredet, samt personer, der er udvist ved dom, også tilknyttet Kærshovedgård.

Men det er mildt sagt så som så med kontrollen med, hvor de alle befinder sig.

Ifølge et nyt svar fra Støjberg til Folketinget har der i perioden fra 21. marts 2016 til 26. november i år været registreret 447 udlændinge som indkvarteret, som pr. 26. november ikke er det længere.

Og for langt størstedelen af de 447’s vedkommende ved myndighederne ikke, hvor befinder sig.

»328 af de 447 udlændinge er efter den registrerede indkvartering på Udrejsecenter Kærshovedgård registreret som udeblevne«, lyder det i svaret, der fortsætter:

»De pågældende er registreret som udeblevne enten i forlængelse af den registrerede indkvartering på Udrejsecenter Kærshovedgård eller i forlængelse af en registreret, efterfølgende indkvartering på et andet indkvarteringssted i centersystemet. Pr. 26. november 2018 var ingen af de 328 udlændinge registreret med et nyt indkvarteringssted i centersystemet«.

Andre af de 447 har fået opholdstilladelse efter at have været indregistreret i udrejsecentret, mens blot 35 er sendt ud af Danmark.

Nogle af de beboere, der i dag skal opholde sig på Kærshovedgård, vil i fremtiden skulle opholde sig i det kommende udrejsecenter på øen Lindholm i Stege Bugt. Inger Støjberg har dog slået fast, at der skal være så gode færgeforbindelser, at deres menneskeretlige bevægelsesfrihed ikke krænkes. De er nemlig ikke spærret inde og må ikke være det.

En nat i Kødbyen

Adspurgt af Politiken, om mørketallet på de 328 er tilfredsstillende, henviser Inger Støjberg i en skriftlig kommentar til, at »når en udlænding pludselig forsvinder fra udrejsecentret, kan det være, fordi vedkommende er rejst hjem igen eller i hvert fald har forladt Danmark«.

Den pågældende befinder sig med andre ord ikke nødvendigvis i Danmark.

»Man har ikke pligt til at fortælle myndighederne, hvis man rejser hjem igen. Der er derfor en vis sandsynlighed for, at nogle af disse udlændinge er rejst hjem igen. Dertil vil jeg gerne understrege, at det selvfølgelig er helt uacceptabelt, hvis der er udlændinge, som forsvinder fra udrejsecentrene og skjuler sig her i landet for myndighederne«, forklarer hun og tilføjer:

»Så er de i første omgang en opgave for politiet at håndtere. De pågældende har ikke ret til at opholde sig her i landet og skal sendes ud, så snart det er muligt. Og hvis vi finder dem igen her i landet, reagerer vi selvfølgelig straks på det«.