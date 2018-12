Ministerie advarer om EU-dom

Konsekvensen af en kommende EU-dom mod Danmark kan blive langt værre end først antaget. Det vurderer Udlændinge- og integrationsministeriet.

Om få måneder tager EU-domstolen stilling til, om Danmark ulovligt har afvist tyrkere familiesammenføring med henvisning til det såkaldte tilknytningskrav. Hidtil har det været fremme, at Danmark kan tvinges til at genoptage op flere tusinde sager om familiesammenføring af tyrkiske statsborgere, hvis EU-domstolen underkender tilknytningskravet. Men en endelig dom kan få langt større konsekvenser og genåbne mange flere sager. Udlændingeministeriet konkluderer i et nyt svar til Folketinget, at den endelige dom kan få »betydning for familiesammenføringsafgørelser ... med andre end tyrkiske statsborgere«.

Dermed kan dommen konkret føre til, at alle andre tredjelandsborgere, der er blevet afvist med henvisning til tilknytningskravet, skal have genoptaget deres sager. Fra 2004-15 er der givet mere end 14.000 afslag på ægtefællesammenføring og ifølge advokat Thomas Ryhl, der fører den nuværende sag mod staten, kan mange af dem ende med at blive taget op igen:

»Det vil reelt føre til, at personer fra Marokko, Pakistan, Serbien, Canada, USA osv. vil kunne få genoptaget deres sag om familiesammenføring«, siger Thomas Ryhl fra Njord Law Firm.

EU-kommissionen har i en indledende vurdering underkendt tilknytningskravet. Den kommende EU-dom kan være så entydig i mod Danmark, at Justitsministeriet efterfølgende vurderer, at Danmark med sikkerhed vil tabe andre retssager ført af personer med andre nationaliteter. I det tilfælde bør ministeriet rette ind med det samme, mener Thomas Ryhl:

»Man kan mene, at det er at tage sorgerne på forskud. Hvorfor ikke bare vente på, at der kommer en tilsvarende sag for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol? Men man kan også mene, at det blot er udtryk for rettidig omhu: Når vi nu bryster os af at være en retsstat, må vi også respektere entydige domstolsafgørelser om rettighedernes indhold og udstrækning«, siger Thomas Ryhl.

Minister i samråd

Tilknytningskravet stammer fra 2003 og blev afskaffet i sommer. Kravet betød, at et ægtepars fælles tilknytning til Danmark skulle være større end til et andet land. Tyrkiet er ikke medlem af EU, men en såkaldt associeringsaftale fra 1960’erne, konkluderer, at Tyrkiet på en række områder skal behandles på samme måde som andre EU-lande. Udlændingeminister Inger Støjberg (V) ønsker ikke at kommentere verserende sager. Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, følger bekymret med fra sidelinjen.

»Jeg vil meget nødig male fanden på væggen. Men det her har potentiale til at blive en bombe under dansk udlændingepolitik. Det kan gå grueligt galt«, siger han og tilføjer:

»Det er forkert, at en advokat og nogle tyrkere kan få så stort og mægtigt et apparat som EU til at sætte spørgsmålstegn ved en udlændingepolitik, som der alt andet lige har været afholdt folkeafstemning om, og som der er en god portion opbakning til i Danmark«.

Østre Landsret bad i januar EU-domstolen om at tage stilling til sagen, fordi landsdommerne var i tvivl om lovligheden af tilknytningskravet. Domstolens afgørelse ventes til maj og kan få indflydelse på det kommende Folketingsvalg eller valg til Europaparlamentet. Socialdemokratiet indkalder udlændingeminister Inger Støjberg i samråd.

»Der har ikke været så meget debat om det i offentligheden, men det kan blive en kæmpe udfordring for det danske samfund, hvis den dom falder forkert ud«, siger udlændingeordfører Mattias Tesfaye.