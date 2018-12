Overblik: De nye ejendomsvurderinger volder problemer på stribe

Samkøring af oplysninger

Det nye vurderingssystem for ejendomme skal indhente oplysninger om grunde, bygninger, jernbaner, vindmøller, salgspriser og tidligere skattebetaling fra en række andre offentlige it-systemer. Alt dette har indflydelse på den nye vurdering.

Det skaber problemer at få samkørt de mange data, og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har problemer med at få udarbejdet det sagsbehandlingssystem, som skal få de nye vurderinger ud til borgerne, fremgår det af et notat fra Skatteministeriet. For eksempel kan det endnu ikke dokumentere, hvem der har udarbejdet vurderingen, og hvilke forhold der trækker vurderingen op eller ned. Selve det modul, der skal sørge for at sende brevene ud til borgerne, virker heller ikke endnu.

Fra kommune til stat

Staten skal med det nye system stå for opkrævningen af grundskyld, som hidtil har ligget i kommunerne. Staten skal også indsamle oplysninger om lokalplaner og kommuneplaner, da det har betydning for værdien af en grund, hvad der må bygges på den.

Indsamlingen af data har »trods mindre udfordringer« været tilfredsstillende, men der er behov for at følge det tæt. Vurderingsstyrelsen, som skal stå for de nye vurderinger, skal også trække på data fra et nyt grunddataprogram, som er blevet forsinket.

Milliarder tilbage til borgerne

Boligejerne har siden 2013 betalt 13 milliarder kroner for meget i ejendomsværdiskat eller grundskyld, fordi Skats vurdering i 2011 ramte ved siden af i tre ud af fire tilfælde.

Beløbet stiger med et par milliarder for hvert år, det nye system forsinkes, og det bliver mere og mere vanskeligt at finde frem til dem, der skal have penge tilbage i takt med, at boligejerne flytter, sælger, bliver skilt eller dør. Når et dødsbo er afsluttet, vil staten ikke tilbagebetale for meget betalt skat.

Overbelastning af ansatte

Ansatte under pres. Den nye Vurderingsstyrelse har ansat nye medarbejdere i stor stil, men der er risiko for, at de bliver overbelastet.

De nye system vil nemlig ikke automatisk kunne vurdere alle 1,7 millioner ejerboliger. 350.000 af dem skal tages ud til manuel behandling, hvilket vil lægge et stort arbejdspres på medarbejderne. Hvis boligejerne ikke forstår de nye vurdering eller er utilfredse, kan det udløse en klagestorm, som kan lægge hele skatteforvaltningen ned.