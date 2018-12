Bundlinjen: Det nytter ikke, at bankerne bare siger undskyld

Danmark har brug for sunde banker, men de må ved handling vise, at de kan arbejde sig ud af hvidvaskskandalen.

FOR ABONNENTER

Bankuddannelsen i Danmark er alsidig, men der er en færdighed, der ikke er en del af pensum. Det er at lære at sige undskyld, for det har der ikke været brug for i hverdagen ude i filialerne. Til gengæld har topcheferne i finanssektoren i år fået øvelse i at udtale ordet, først og fremmest i forbindelse med den foreløbig største hvidvaskskandale i verden, der er vokset ud af Danske Banks filial i Estland.