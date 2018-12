Adam fra Færøerne er den seneste: Skærpet indsats har ført til domme mod 14 fremmedkrigere

I 2015 blev loven skærpet, og en særlig indsatsgruppe blev sat til at identificere sager, hvor der kunne rejses tiltale mod folk, som har kæmpet for udenlandske terrorgrupper.

Adam Johansen er født på Færøerne og opvokset i Danmark, hvor han også har kone og børn. I 2013 forlod han familien i fem måneder og rejste til Syrien. Dengang skete der ikke noget, da han vendte tilbage til Danmark. Men da han to år senere var på vej til Syrien igen, blev han anholdt af politiet. Adam Johansen forklarede i den efterfølgende retssag, at han bare var rejst til Syrien for at yde nødhjælp, men det troede domstolene ikke på, og han blev idømt fire års fængsel for at tilslutte sig terrororganisationen Islamisk Stat (IS). For godt en måned siden besluttede Højesteret, at Adam Johansen, som har en tunesisk far, oven i fængselsstraffen får frataget sit danske statsborgerskab.

Dermed blev terrorsympatisøren fra Færøerne føjet til listen over såkaldte fremmedkrigere, der siden sommeren 2015 er blevet dømt ved danske domstole.

Justitsministeriet oplyser i et svar til Folketingets Retsudvalg, at 14 personer siden regeringsskiftet i juni 2015 er blevet dømt efter de regler i straffeloven, som kriminaliserer det at tilslutte sig eller opfordre til at tilslutte sig en fjendtlig væbnet styrke.

Efter regeringsskiftet i 2015 gjorde Venstres Søren Pind det som ny justitsminister til en mærkesag at stramme skruerne over for de mange personer fra Danmark, som var rejst til Syrien for at kæmpe. Der blev nedsat en indsatsgruppe under rigsadvokaturen, som fik til opgave at identificere sager, der kunne føre til retssager, og et enigt Folketing vedtog nye bestemmelser i straffeloven.

Samtidig modtog Rigspolitiet i marts 2016 et regneark med oplysninger lækket fra terrororganisationen IS, som indeholdt en form for indmeldelsesblanketter for en række syrienskrigere.

Kombinationen af øget fokus, ny lovgivning og lækkede filer fra IS har ført til dommene mod fremmedkrigerne siden sommeren 2015. Svaret til retsudvalget viser, at 13 af de 14 personer er dømt for forbrydelser relateret til krigen i Syrien, mens 1 er dømt for at have støttet den somaliske terrorgruppe Al-Shabaab.

Politisk tilfredshed

Det er retsudvalgets formand, Peter Skaarup, som har stillet spørgsmål til Justitsministeriet. Og Skaarup er tilfreds med, at der er faldet dom mod 14 fremmedkrigere siden regeringsskiftet i 2015.

»Det viser, at myndighederne og retssystemet har taget det alvorligt, at vi fra politisk side har ønsket en meget hård linje over for syrienskrigere, som dybest set er modstandere af vores demokrati og samfundssystem«, siger han.

Peter Skaarup har også spurgt Justitsministeriet, hvor mange sager der blev rejst mod fremmedkrigere fra oktober 2014 til regeringsskiftet i sommeren 2015. Justitsministeriet oplyser, at der ikke blev rejst nogen sager i den periode. Peter Skaarup mener, at det antyder, at den socialdemokratiskledede regering ikke tog problemet alvorligt nok.

»Jeg husker et pressemøde med justitsminister Morten Bødskov (S) og PET-chef Jakob Scharf, som fortalte, at nu ville man drive klapjagt på hjemvendte syrienskrigere. Det gjorde indtryk på mig, og jeg tænkte, at det var på tide, men der kom jo ikke nogen klapjagt. Der blev ikke grebet ind over for overførsel af sociale ydelser til syrienskrigere, og der blev heller ikke rejst nogen straffesager«, siger han.