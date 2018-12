Politiet skal kunne kapre privat tv-overvågning

Et nyt lovforslag skal give politiet mulighed for at overtage privates tv-overvågning, i visse tilfælde uden at orientere om det. Det kan blive nødvendigt at overtage overvågningskameraer i hele bydele, skriver Justitsministeriet.

Hvis du er forretningsdrivende og har tv-overvågning, må du indstille dig på, at politiet i fremtiden får lov til at overtage dine overvågningskameraer. Det kan endda ske, uden at du bliver orienteret på forhånd.

I hvert fald hvis det står til regeringen, som fredag sendte et nyt lovforslag i høring.

Ifølge lovforslaget skal politiet i fremtiden have mulighed for at overtage privat tv-overvågning »hvis der er afgørende grunde til det med henblik på at forebygge, at der begås en lovovertrædelse, der efter loven kan straffes med fængsel i 6 år eller derover«.

Det fremgår af lovforslaget, at politiet skal have mulighed for at overtage tv-overvågningen med magt, herunder have lov til at indtage lokaler, hvorfra tv-overvågningen styres. Politiet skal indhente dommerkendelse, men tv-overvågningen kan overtages, uden at ejeren af overvågningskameraerne bliver orienteret på forhånd.

Offentlige myndigheder foretager tv-overvågning mange steder. Derudover har mange private virksomheder og foreninger fået tilladelse til at opsætte kameraer efter tv-overvågningsloven. Det handler især om forretninger, trafikselskaber, idrætsparker og spillesteder. Står det til regeringen, skal politiet have mulighed for at overtage kontrollen med alle disse kameraer.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K), men Justitsministeriet skriver, at man kan forestille sig situationer, hvor politiet ønsker at overtage kontrollen med alle private overvågningskameraer i et område.

»For at opfylde formålet vil der desuden kunne være behov for at overtage tv-overvågningen i forholdsvis store områder, eksempelvis en hel bydel, sådan at indgrebet potentielt kan berøre adskillige tv-overvågninger og mange mennesker«, skriver Justitsministeriet.

Relativt vidtgående

I lovforslagets begrundelser erkender Justitsministeriet, at der er tale om et meget indgribende værktøj, hvis politiet får adgang til liveovervågning ved butikker, togstationer, butikscentre, fodboldstadioner og koncertsteder.

»Politiets adgang til at overtage tv-overvågning bør på denne baggrund efter Justitsministeriets opfattelse være begrænset til ekstraordinære situationer, hvor der er afgørende grunde til det med henblik på at forebygge alvorlig kriminalitet, som kan medføre fare for menneskers liv eller velfærd eller for betydelige samfundsværdier«, skriver Justitsministeriet.

Ministeriet omtaler situationer, hvor terrorister er på fri fod, og henviser som eksempel til terrorangrebet i København i 2015, hvor politiets jagt på gerningsmanden var hæmmet af manglende adgang til tv-overvågning af hans flugtrute.

Jesper Lund, formand for IT-Politisk Forening, hæfter sig dog ved, at der i selve lovforslaget blot står, at politiet skal kunne koble sig på tv-overvågning, hvis det sker »med henblik på at forebygge« en alvorlig forbrydelse, der kan give fængsel i op til seks år. Det åbner for, at tv-overvågning vil kunne bruges i andre situationer, end når en terrorist er på flugt.

»Det fremgår, at det ikke bare er en mulighed, som politiet kan anvende til at efterforske konkrete forbrydelser, men at det kan bruges til at forebygge hændelser. Det kunne for eksempel være ved udenlandske statsbesøg, så vil man kunne overtage tv-overvågningen langs hele den rute, hvor man skal køre. Det er relativt vidtgående«, siger han.

Jesper Lund mener, at lovforslaget åbner for et scenarie, hvor politiet meget nemt vil kunne koble sig på private tv-overvågningssystemer.

»Det bliver muligt at overtage tv-overvågningen, uden at den erhvervsdrivende overhovedet er klar over det. Og hvis det er mere bekvemt, kan politiet gå til den systemleverandør, der har leveret tv-overvågningssystemet, og få adgang på den måde. Man kan sågar lave frivillige aftaler med sikkerhedsbranchen – som har interesse i at have et godt forhold til myndighederne – om at de laver interfaces (adgangspunkt, red), så det bliver nemt for politiet at koble sig på tv-overvågningssystemerne«, siger han.