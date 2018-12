Drenge indlagt efter at have indtaget ukendt stof

To drenge på 16 og 17 år mistede tidligt torsdag morgen bevidstheden og blev indlagt efter at have indtaget ukendt stof i Næstved.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Drengene, der ikke umiddelbart kender hinanden, blev dårlige, efter at de havde drukket drinks på en beværtning i Grønnegade. Den ene blev hentet af sine forældre, mens den anden blev fundet på gaden.

Begge drenge mistede bevidstheden og blev kørt til sygehuset i Slagelse. De er torsdag eftermiddag uden for livsfare.

Politiet mener ikke, at de har indtaget stoffet frivilligt og advarer kraftigt mod de stoffer, der kan være i omløb i nattelivet.

»Vi ser på sagen med overordentlig stor alvor«, udtaler politiinspektør Kim Kliver.

»Dels kan der være tale om, at ukendte gerningsmænd har puttet farlige stoffer i de to unges drinks, hvilket er helt uhørt, dels kan det jo bogstavelig talt være med livet som indsats, at man overhovedet indtager ukendte stoffer.

Han understreger, at man skal være opmærksom på, hvad der sker omkring én i nattelivet.

»Lad være med at forlade dine drikkevarer og lad dem ikke bare stå på baren eller på et bord, hvor alle kan komme til dem«, lyder opfordringen fra politiinspektøren.

»Og husk at være opmærksom på de kammerater og andre gæster, der er i byen, hvis der er nogen, der pludselig bliver rigtigt dårlige«.

Politiet tjekker nu overvågningskameraer fra stedet og taler med medarbejdere, der har været på arbejde, for at finde ud af, hvad der er sket med de to drenge.

Men man vil også meget gerne høre fra folk, der har bemærket noget usædvanligt i Næstveds natteliv.

Det bliver også undersøgt, hvilke stoffer, der kan have gjort drengen syge, men der vil gå noget tid, inden man har resultatet af analyserne.

