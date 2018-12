En god dag for samlemærke-samlerne og en dårlig dag for Dronning Elizabeth

Samlemærkeindehavere. Det er selvfølgelig synd for de børn, der brænder inde med en masse samlemærker fra konkursramte Fætter BR, og som var live igennem på tv fra Rødovre Centrum hele lørdagen. Men egentlig burde de bare være glade. Systemet med samlemærkerne har indtil konkursmeddelelsen torsdag været sådan, at børnene fik et samlemærke for hver 50 kroner, de købte legetøj for i forretningen. En samlebog rummer 50 mærker. De børn, der brænder inde med fyldte samlebøger har altså legetøj for 2.500 kroner stående hjemme på værelset, og vil nok med tiden komme sig over følgerne af konkursen. Måske skulle vi i stedet bekymre os om de 3.000 ansatte i legetøjskæden, som har mistet deres arbejde.

En dårlig dag for...

Dronning Elizabeth. Det har været vidt omkring på sociale medier, men endnu har ingen fået givet en dårlig dag til den britiske monark og hendes guldklaver. Det sprang ellers i øjnene, da Dronning Elisabeth tonede frem på skærmen anden juledag for at levere sin årlige juletale til sine undersåtter. Det var ikke skrivebordet, som ellers så både dyrt og velpudset ud, de mange opsatser med ferskenfarvede roser eller det ekstravagante gulvtæppe - alt det er briterne vant til. Men bag dronningen stod et guldklaver. Et funklende gyldent instrument, som så ud, som var det udformet i det pureste guld. Og det blev alligevel for meget for en del briter, at talen, som blandt andet handlede Brexit og nøjsomhed blev holdt med sådan et i baggrunden. »Hvem tror hun, hun er, dronningen af England?«, spurgte en twitterbruger. Siden kom det frem, at klaveret er lavet af maghoni, bare er malet med guld og faktisk er et flygel.