Priskrig i taxabranchen: To bøjer af, men et taxaselskab holder fast i højere nytårstakster

Mens både Taxa 4x35 og Taxi 4x27 i går sagde, at de ville rulle de forhøjede nytårstakster tilbage, holder et taxaselskab stadig fast i, at det skal være lidt dyrere at tage en af deres vogne i de travle nytårstaxaer.

Dantaxi 4x48 siger i dag, at de ikke vil ændre den prisstigning, de allerede har annonceret.

Således kommer det til at koste 49 kroner at sætte sig ind i taxaen, 20 kroner per kilometer, og 8,33 kroner i minuttet.

I går sagde Taxa 4x35, at man vil køre efter normale helligdagstakster. Taxi 4x27 vil stadig regne prisen ud efter deres høje nytårstakst, men så halverer chaufføren prisen, når det er tid til at betale.

Fakta Det koster det at tage en taxa nytårsaften Disse tre selskaber havde annonceret, at de vil køre med en forhøjet takst i jule og nytårsdagene: Taxa 4x35: Starttakst: 50 kroner

Kilometertakst: 13 kroner pr. kilometer

Minutpris: 5,5 kroner pr. minut Prisen gælder generelt i weekender og på helligdage Taxi 4x27: Starttakst: 135 kroner

Kilometertakst: 25,50 kroner pr. kilometer

Minutpris: 11,25 kroner pr. minut



Når turen er slut, vil chaufføren trække 50 procent fra i rabat. Prisen gælder 31. december og 1. januar. Dantaxi 4x48: Starttakst: 49 kroner

Kilometertakst: 20 kroner pr. kilometer

Minutpris: 8,33 kroner pr. minut Prisen gælder fra den 31. december kl. 16:00 til 1. januar kl. 06:00. Vis mere

Men Dantaxi 4x48 holder fast i deres oprindelige beslutning.

»Det har ikke været en svær beslutning. Vi mente, at vores priser var ramt rigtigt fra starten. Vores strategi kører uafhængigt af, hvad de andre selskaber har sat af høje takster«, siger kommunikationschef i Dantaxi 4x48, Rasmus Krochin.

»Kunderne var skræmte«

Rasmus Krochin henviser til, at Taxi 4x27 havde sat starttaksten op til 135 kroner, hvilket er 86 kroner mere end den starttakst, Dantaxi 4x48 havde lagt sig fast på. Det betød, at kunderne også har holdt sig væk fra deres selskab.

»Juleaftensdag kunne vi godt mærke, at mange kunder var skræmte af de høje priser med en starttakst på 135 kroner, som de havde læst om i aviserne. De troede, at vi også tog den høje pris«, siger Rasmus Krochin.

Derfor er han også tilfreds med, at de andre selskaber har skruet ned for prisen nytårsaften, selvom det betyder, at Dantaxi har en lidt højere kilometertakst og minutpris end de to andre selskaber.

Han forklarer, at formålet med at sætte priserne op var at få flere vogne på gaden.

»Jo højere taksterne er, jo mere har chaufførerne også lyst til at køre på nytårsaften. Men kunder skal også have lyst til at betale den højere pris«, siger han.