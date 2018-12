Udsolgt til nytårsløb på Østerbro: Så er man i form til festen

Klokken 9.35. Ulven, køerne, Elsa fra Frost, politikvinderne med seje Rayban-solbriller og pistoler, de mexicanske kærester, og ægtemanden i jaket. Alle er de trods støvregn klar til starten på Änglamark Nytårsløbet, som Sparta på Østerbro i København endnu engang har kunnet sælge ud på årets sidste dag.

Børnene løber 2 kilometer under stor ståhej, mens de voksne vælger 5, 10 eller 21,1 kilometer. De hurtigste af løberne er sammenbidte og seriøse, men efterhånden som BMI-et stiger, hjælper det også på humøret. Mange er i udklædning, og bagefter er der bobler og kransekage inde i den stopfulde Sparta Hallen.

Foto: Per Munch Lisa Smith og Sara Vangsgaard, begge dyrlægestuderende, nyder at komme løbende ind i det nye år i deres studierelevante outfit.

Lisa Smith og Sara Vangsgaard, begge dyrlægestuderende, nyder at komme løbende ind i det nye år i deres studierelevante outfit. Foto: Per Munch

»Jeg har været med i tre år i træk, jeg synes bare, det er en helt vildt god start på nytåret«, siger Lisa Smith, der har klædt sig ud som ko sammen med Sara Vangsgaard. Kostumet var nærliggende, da de begge er dyrlægestuderende.

»Vi har fået trænet lidt op allerede i december, hvor vi er kommet ud o g har fået løbe noget af julemaden af os. Så i stedet for at starte det nye liv i morgen, så har vi taget nytåret lidt på forskud«.

Sara Vangsgaard siger om de fem kilometer, hun lige har gennemført i kotøj med påknappet yver, der faktisk er en praktisk lomme, der kan bruges til shots og andre fornødenheder undervejs:

»Der er en megagod stemning derude, der er mange, der hepper, og så har man det godt med sig selv, når man nu ved, at man skal feste i aften«.

Elsas far kan sy

Amilia Salih på tre år bliver noget betuttet over at blive kaldt til podiet, fordi hun har vundet præmien for bedste udklædning, en mintgrøn kjole, som Elsa bærer i filmen ’Frost’.

»Det var hendes første løb. 2 kilometer, og hun har glædet sig så meget. Hun kender det med løb fra sin far, der laver triatlon«, siger hendes mor, mens hun løfter hende op på podiet.

Foto: Per Munch Amalia Salih debuterede med 2 kilometers løb - og en præmie for bedste udklædning, Elsa fra Frost.

Amalia Salih debuterede med 2 kilometers løb - og en præmie for bedste udklædning, Elsa fra Frost. Foto: Per Munch

»Og han kan også sy«, siger Amilia alias Elsa fra sin ophøjede position.

»Ja, det er rigtigt«, siger moderen, »hendes far er skrædder«.

Efter hyldesten løfter moderen og Vanessa Diaz fra Sparta barnet ned i armene, og så kan hun ellers gå i gang med præmieposen, hvor der ligger en plade chokolade og afspændingsmiddel til opvaskemaskinen, som man altid kan få brug for.

En flok venner holder hof omkring to politisk ukorrekte mexicanere, der underholder med ukulele og plastiktrompet under de bredskyggede sombreroer. Den ene, Frank Schwartz, forklarer:

»Nytårsløbet er en god anledning til at hygge sig med sine venner. Og så kan man afslutte året – eller løbe et nyt år ind, alt efter hvordan man ser på det. Jeg har nok været med i 10 år, og så tager vi de kammerater med, der har lyst. I år er vi seks«.

Hvorfor lige mexicanere?

»Jeg synes, det var at starte festen med et brag. Masser af tequila«, siger den anden mexicaner Christine Rode, der i dagens anledning har fået tegnet pertentligt skæg.

»Men jeg har altså ikke drukket, for jeg er gravid«.

Men hvad gør I så til næste år?

»Det har vi allerede aftalt. Vi skal være Olsen Banden, hvor Frank og jeg er Benny og Keld, og så kan vores baby være Egon, måske hvis man kan få en sut, der ligner en cigar«.