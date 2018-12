Dronning Margrethe: »Vores land bliver rigere, men bliver vores liv rigere?«

Dronning Margrethe opfordrer til mindre overfladiskhed og mere nærvær blandt befolkningen i sin nytårstale fra Fredensborg Slot.

»Vores land bliver rigere, men bliver vores liv rigere? Mange oplever, at tempoet øges i hverdagen - også mere, end alle kan klare«.

»Måske vi skaber nogle af kravene selv, vi vil jo så gerne have det hele med helst på én gang. Det er som om, flere siger 'se på mig', og færre har øje for andre«.

Mange borgere i Danmark bekymrer sig om klimaet, og det er tilsyneladende de unge, der går forrest i kampen for klimaet og miljøet, påpeger dronning Margrethe i sin nytårstale.

»Derfor skal vi lytte opmærksomt til de unge, når vi drøfter, hvordan vi kan undgå at udfordre balancen i naturen. Vi skal have omtanke for fremtiden, vi skal tænke os om i tide«, lyder dronningens opfordring.

Hun taler direkte til børn og unge, når hun taler om, hvor nemt det er at sende et billede eller besked, som kan krænke.

»Det ryger direkte ud i cyberspace«

Men hun minder samtidig om, at det vigtige ikke er, hvordan man ser ud, eller hvad man opnår

»Det vigtige er, hvordan du er. Man skal give sig tid til at mærke, om en ven er ked af det«.

Dronning Margrethe må selvfølgelig nævne prins Henriks død i sin nytårstale, siger hun.

»50 år fik vi sammen, to sønner har vi fået, og otte børnebørn er kommet til«.

»Den varme sympati, der blev vist os, og den forståelse for prins Henriks indsats, som kom så smukt til udtryk ved hans død, har varmet os alle - også hans familie i Frankrig«, siger dronning Margrethe.

»Jeg må endnu en gang udtrykke min dybtfølte takt«.

De fleste år har dronning Margrethe holdt sin nytårstale fra Christian IX’s Palæ på Amalienborg, men slotspladsen er for tiden under ombygning for at medvirke til sikringen af kongens København mod fremtidige oversvømmelser.

Konkret drejer det sig om en underjordisk afløbsinstallation på Amalienborg Slotsplads ved Amaliehaven, og renoveringen ved Frederiksstaden og Bredgadekvarteret, hvorfra regnvand under skybrud skal kunne ledes hurtigt bort og ud i havnen netop ved Amaliehaven.

Derfor blev den tv-transmitterede tale i stedet afleveret fra Fredensborg Slot. Nytårstalen er tidligere blevet holdt på Fredensborg Slot i 1979, 1980, 2014 og senest i 2015, hvor Christian IX’s Palæ var under renovering.

