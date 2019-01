Ny »dybt uforsvarlig« tendens: Folk skyder fyrværkeri mod boliger

Efter en travl aften og nat konkluderer Hovedstadens Beredskab, at en ny tendens desværre er ved at sprede sig i København i forbindelse med affyring af fyrværkeri.

Brandbilerne er rykket ud til en stribe brande, som er opstået, efter at ukendte personer har skudt fyrværkeri af i retning mod bygninger. Beredskabet ved ikke, hvad der får folk til at opføre sig på den måde, om der er tale om regulære uheld, om nytårsfejrende folk er mere skødesløse, eller om nogle har decideret onde hensigter, når de vender raketten fra lodret til mere vinklet position, men under alle omstændigheder har de opståede brande medført skader på flere lejligheder.

Det begyndte allerede nogle dage inden nytårsaften, hvor unge mennesker skød fyrværkeri mod en bygning på Carl Jacobsens Vej i Valby. En kraftig brand udviklede sig på en altan, men beredskabet ankom og fik den slukket, inden den nåede at brede sig.

Nytårsaften og -nat var der tre brande af tilsvarende karakter på Nørrebro. En på Nygårds Plads, en på Lundtoftegade og en på Thorsgade. To steder blev der affyret fyrværkeri, som satte brand i altaner og bredte sig delvist til lejligheder, inden beredskabet nåede frem og slukkede ilden. Ved det tredje sted brød en raket direkte gennem ruden og tændte ild inde i en lejlighed. Ingen mennesker kom til skade, men brandene medførte skader på flere lejligheder.

Mildt vejr sendte mange på gaden

Hovedstadens Beredskab kalder det »en stigende tendens«, som er »dybt uforsvarlig«.

»Det er noget, vi er meget kede af. Der bor mennesker i lejlighederne, og det kan hurtigt blive farligt, hvis der kommer en raket flyvende ind gennem vinduet. Der er meget energi i pyroteknisk materiale, og det kan hurtigt få fat i inventaret på en altan og i en lejlighed«, siger Kristian Næsted, vagthavende operationschef i Hovedstadens Beredskab.

Det var en relativ mild nytårsaften med mange mennesker på gaden og meget nytårskrudt, oplyser beredskabet, der rykkede ud til flere hændelser end sidste år. Blandt andet krævede bål i gaden, ild i containere og ild i biler assistance fra tjenestens brandbiler.

Men ved flere episoder fik brandfolkene ikke lov at gøre deres arbejde i fred. De blev beskudt med fyrværkeri under slukningsarbejdet.

»Det er vores vurdering, at der primært er tale om meget unge mennesker, der har misforstået, hvordan man fejrer nytår. Det er helt utilstedeligt, at man udsætter vores medarbejdere for denne fare«, siger operationschef Tim Ole Simonsen, der tilføjer, at ingen brandfolk kom til skade.

Også andre steder i landet oplevede folk i tjeneste at blive beskudt med fyrværkeri. Østjyllands Politi oplyser til TV2 Østjylland, der har været 4-5 episoder, hvor der er blevet skudt med fyrværkeri mod politiet. Det har særligt været i Brabrand og i Rosenhøj i Viby, oplyser politiet.

På landsplan rykkede brandfolk ud 505 gange nytårsaften og -nat, oplyser Danske Beredskaber.