Se billederne: Stormflod på den fynske nordkyst og oversvømmelse andre steder i landet

Torsdag ventes Stormrådet at komme med sin erklæring for, om der har været stormflod andre steder i landet.

Stormrådet har afgjort, at der onsdag har været stormflod på den fynske nordkyst på kyststrækningen fra Bogense til Kerteminde inklusive Odense Fjord.

Sådan defineres stormflod Det er Stormrådet, der afgør, om der har været stormflod i Danmark.

Normalt dækker forsikringer på huse og ejendomme ikke skader som følge af stigende vandstand.

Men hvis Stormrådet når frem til, at der har været stormflod, kan man søge erstatning fra den offentlige stormflodsordning.

Stormflod er oversvømmelse som følge af en ekstrem høj vandstand i havet. Betingelsen for at erklære stormflod er, at den statistisk sker sjældnere end hvert 20. år.

Stormrådet afgør, hvorvidt der har været stormflod i et område på et bestemt tidspunkt. Det sker i samarbejde med DMI og Kystdirektoratet.

Stormrådet har ni medlemmer. Det består af en uafhængig formand samt repræsentanter for kommuner, ministerier, forsikringsselskaber og Forbrugerrådet.

Der kan ikke ydes erstatning for stormflod ved skader sket i områder, der ikke er omfattet af Stormrådets afgørelse.

Bor man i et område berørt af stormflod, har man to måneder til at anmelde skaderne. Kilde: Stormrådet. Vis mere

Flere andre steder i Danmark, heriblandt Roskilde Fjord, har også været ramt af forhøjede vandstande. Rådet oplyser ifølge Ritzau, at det senere kan blive afgjort, om der har vært stormflod andre steder.

Onsdag aften er det kommet frem, at vandet er faldet stødt på Sydfyn samt i Assens og Faaborg. Flere steder er kajkanten igen ved at komme til syne, og dæmningen til Helnæs åbner for trafik klokken 21.

På Føns, en lille landsby i Middelfart, der bærer tilnavnet ’Vestfyns Perle’, er 10-15 sommerhuse oversvømmet, dog forventes det ligeledes, at vandet trækker sig i løbet af aftenen. Det skriver Fyns Politi på Twitter.

Her ses billederne af de voldsomme oversvømmelser i Assens:

Og her oversvømmelse i sommerhusområdet i Munkebo på Fyn:

Sidst ses Beredskabsstyrelsen på arbejde i Jyllinge Nordmark ved Roskilde Fjord: