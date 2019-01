Politiet opjusterer dødstal: Otte er dræbt i togulykken

Efter at have undersøgt det forulykkede tog hele natten opjusterer politiet her til morgen dødstallet fra seks til otte dræbte - fem kvinder og tre mænd.

Det oplyser Fyns Politi på et pressemøde.

Deres skader har været betydelige, fremgår det af oplysninger fra Fyns Politis øverste leder, Arne Gram.

Voldsomme skader på de omkomne

Den ene side på IC4-toget blev revet op, ruderne blev knust og vraggods blev kastet rundt i kabinen, da ulykken skete. De mennesker, der overlevede, har beskrevet sekunderne, hvor det hele eksploderede omkring omkring dem. Og tiden efter, hvor de forsøgte at hjælpe de kvæstede mellem de døde.

»Vi har arbejdet hele natten for at undersøge toget under svære vilkår. Det var vanskeligere end som så at komme ind i alle afkroge«, lyder forklaringen på, at de sidste dødsofre blev fundet senere.

Identifikationsarbejdet er svært, tilføjer efterforskningslederen, chefpolitiinspektør Lars Bræmhøj.

»Vi anvender tandkort og dna og arbejder så hurtigt som muligt i forhold til at få ofrene identificeret. Fire er vi ret sikre på, men vi mangler sikre oplysninger på de sidste. Vi har arbejdet i et tog med svære skader og med personer, der har fået svære læsioner«.

»De omkomne har primært været i den forreste togvogn«, tilføjer han.

Yderligere 16 kom til skade, ingen af dem livstruende. De 14 er allerede udskrevet, mens to passagerer stadig er indlagt.

Ulykkestoget er bjærget

Begge tog er kørt i land, hvor de undersøges af havarieksperter, der skal forsøge at finde ud af, hvordan ulykken overhovedet kunne finde sted. Mistanken er rettet mod et godstog, der fragtede lette lastbilanhængere på godsvogne over lavbroen i den kraftige blæst. En af dem kan have revet sig løs og ramt passagertoget, da de to tog kørte forbi hverandre ude på lavbroen.

FAKTA Ulykken på lavbroen Ca. 07.30 onsdag morgen blev et IC4-passagertog ramt af et eller andet objekt, da det kørte på Storebæltsforbindelsens lavbro. Det var ifølge Banedanmark genstande - muligvis en lastbiltrailer på en godsvogn - der havde revet sig løs fra et forbikørende godstog. 8 mennesker omkom ved ulykken. 16 andre blev kvæstede. Der var ifølge DSB’s oplysninger 131 passagerer og 3 medarbejdere i toget. Vis mere

Det var en vanskelig opgave for redningsmandskabet at komme frem til ulykkesstedet. Broen havde været lukket for biler på grund af blæsten, så tilkørselsvejene var proppede. Og da man endelig nåede frem, skulle de arbejde på jernbanebroen, som man måtte nå med særlige evakueringsbroer, Fyns Beredskab fik frem til stedet.

Torsdag formiddag genoptager DSB togtrafikken over broen i begrænset omfang. Det har taget tid at få fjernet det havarerede tog og udbedret de skader på blandt andet køreledninger, ulykken forårsagede.

Det første tog, der kommer til at køre over Storebælt, bliver IC 833, der kører fra Østerport klokken 08:20. Det skriver DSB på Twitter.