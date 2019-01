Socialdemokratiets sundhedsordfører: Jeg er pinligt bevidst om, at tobak er utrolig billigt

Ved du, hvad en pakke cigaretter koster i Danmark?

»Den koster knap 40 kroner i gennemsnit«.

Sagen kort Tobakspriser Hvem? Flemming Møller Mortensen er sundhedsordfører for Socialdemokratiet. Hvad? I den forgangne uge viste nye tal, at andelen af danskere, som ryger, er steget for første gang i 20 år. Det er nu er 23,1 procent, som ryger. Hvorfor? Eksperter siger samstemmende, at højere priser på cigaretter er altafgørende for, at færre ryger. I Norge koster cigaretter op mod 100 kroner for en pakke, og den høje pris har gjort, at andelen af rygere er faldet markant.

Ved du, hvad den koster i Norge?

»Et sted mellem 90 og 100 kroner«.

I Norge er andelen af rygere faldet til omkring 10 procent, mens andelen herhjemme er steget for første gang i 20 år. Hvis du skulle bestemme, hvad skulle en pakke cigaretter så koste herhjemme?

»Den skulle koste væsentligt mere. Jeg er pinligt bevidst om, at tobak er utrolig billigt i Danmark, også hvis du betragter lønudviklingen, og det kan ikke nytte noget. Men du kan ikke se på prisen alene, du må se på, hvad det er er for et produkt – og det er det produkt, som er mest vanedannende, som forårsager flest dødsfald herhjemme, det er ikke hvilket som helst produkt«.

Så hvad skulle en pakke koste?

»Vi har ikke haft en konkret drøftelse i Socialdemokratiet endnu, så jeg kan ikke sætte et beløb på. Flere partier har meldt noget ud, men vi har ikke haft drøftelsen, så jeg kan bare sige, at det er er alt for billigt, det er min personlige holdning«.

Eksperter siger samstemmende, at det eneste, som virkelig vil batte i kampen for at få danskerne til at droppe smøgerne, er at sætte prisen på en pakke cigaretter væsentligt op som i Norge. Er vi deroppeomkring i prisen?

»Umiddelbart er det vanskeligt at lægge sig fast på, hvilken prisstigning der ville give den effekt, jeg ønsker. Nogle siger, at den skal være væsentlig højere, andre siger omkring 60 kroner, men jeg mener, at det er alt for alvorligt til, at man bare skal sjusse sig frem, og jeg håber på et meget bredt politisk forlig, hvor tobaksprisen ligger der, hvor man får den bedste effekt. For forebyggelsespolitik bør ikke være to skridt frem og et tilbage. Der burde kunne skabes bred politisk enighed«.





Dansk Folkeparti argumenterer mod at sætte prisen op, fordi de frygter, at de lavestlønnede så vil bruge penge på cigaretter og ikke have råd til sund kost. Hvad siger du til det?

»Der er et reelt dilemma i, at der er en social slagside, og det er også elementer, vi er opmærksomme på. Men vi må også sige, at fordi der er så mange vanedannede stoffer i cigaretter, må man også se på, hvordan man bedst tager vare på dem, der i forvejen har de hårdeste jobs, den laveste løn og den korteste uddannelse. Om de så også skal bindes op med de konsekvenser, der er af, at man begynder at ryge tidligt i livet«.

Ville du ikke indføre en prisstigning, når Dansk Folkeparti er imod?

»Jo, det ville jeg. Det her er så vigtigt, at vi er nødt til at træffe en politisk beslutning, også selv om alle ikke er med. Jeg er glad for, at der i den røde lejr er enighed om, at de politiske tiltag på dette område skal prioriteres højt. Det var også os, der i 2012 lavede den sidste revidering af rygeloven, hvor vi forhindrede, at der måtte ryges i skolegården, og selv om der ikke må sælges cigaretter til børn og unge, var der alligevel ikke et eneste borgerligt parti, som stemte for, og det viser, at der er markante ideologiske forskelle på tobaksområdet på Christiansborg«.

Som vælger vil man måske gerne før et valg vide, hvad man skal give for en pakke cigaretter.

»Men vi er et af de partier, som ikke har haft den drøftelse«.

Hvornår tager I den?

»Det kan jeg ikke svare dig på. Vi vurderer området meget nøje, for os har det ikke været vigtigt at fastsætte en fremtidig pris. For os er det vigtigt at se på, hvilke instrumenter vi har samlet set. Der er vi kommet med fem elementer, som de røde partier står enige bag. Og de fem er, at vi vil have skjult tobak, neutrale tobakspakker, og vi vil begrænse industriens muligheder for at lokke i forhold til børn og unge, ligesom vi vil have en væsentligt bedre kontrolindsats. Vi vil fra Socialdemokratiet have en myndighedsindsats under Sundhedsministeriet, og vi har fundet 20 millioner kroner til den, fordi det er så alvorligt. Det femte element er, at vi vil have en bevillingsordning til detailhandlen, som den kan fratages, hvis den overtræder loven og sælger tobak til børn og unge under 18 år. Alt det har vi sagt til regeringen; få nu gang i de lovgivningsmæssige elementer«.

Men ingen af dem handler om det, eksperterne mener er afgørende – nemlig cigaretternes pris?

»Det har vi ikke taget med«.