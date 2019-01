Tog mellem Fyn og Jylland står stille efter personpåkørsel

En person har søndag aften mistet livet, da vedkommende blev påkørt af et tog nær Tommerup på Fyn.

Det oplyser Fyns Politi.

Som konsekvens af påkørslen holder alle tog på vej mellem Odense og Fredericia stille.

Det bekræfter DSB, der har valgt at sætte ind med togbusser på strækningen i stedet.

» Vi indsætter togbusser til at køre mellem Odense og Fredericia. Busserne vil være fremme ved stationerne omkring klokken 18.45«, siger DSB's pressevagt.

Ulykken er sket ved Skalbjerg nær Vissenbjerg på Fyn. Den omkomne er endnu ikke identificeret, og pårørende er derfor heller ikke underrettet.

Politi og redningsfolk er omkring klokken 17.45 ankommet til stedet og arbejder på at få et overblik over, hvad der er sket.

Der er klokken 18.15 ingen tidshorisont for, hvornår der igen kan køre tog på skinnerne.

ritzau