Støjberg føler ikke behov for at følge Sam Mansours skæbne - men han bliver ikke udsat for tortur, siger hun

Det må anses som en sejr for udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V), at det i sidste uge lykkedes at få hjemsendt den terror- og udvisningsdømte Sam Mansour til Marokko.

Indtil nu har det været anset for at være for farligt for ham at blive hjemsendt til de marokkanske myndigheder, der ikke har det bedste menneskeretlige ry. Men langvarigt arbejde førte altså fredag til, at det lykkedes at sætte ham på et fly til Marokko. Og vel at mærke uden en såkaldt diplomatisk forsikring fra Marokko, som regeringen ellers længe har haft som mål at kunne lave med berygtede lande, som vi gerne vil hjemsende udvisningsdømte til.

Adspurgt, hvad der har overbevist hende om, at det er sikkert at udsende Sam (tidligere Said, red) Mansour uden en diplomatisk forsikring, svarer Inger Støjberg:

»Det er ikke nogen hemmelighed, at vi har haft en langvarig dialog med de marokkanske myndigheder, såvel som marokkanske ministre på flere niveauer. Og også har haft et meget nært og godt samarbejde med den marokkanske ambassadør her i Danmark. Og det er klart, at igennem de samtaler og det arbejde, vi har haft sammen med dem, der har vi selvfølgelig fuld tillid til, at Sam Mansour - trods alt - får den behandling, han skal have«.

Har I fået indtryk af, at forholdene generelt er sikre for terrordømte, der bliver udsendt, eller er det konkret om ham, I har fået en slags tilkendegivelse?

»Jeg kan ikke komme nærmere ind på, hvad der er blevet sagt i de samtaler, men jeg kan bare sige, at jeg er ikke i tvivl om, at forholdene er, så vi kunne sende Sam Mansour afsted«.

Mansour har haft høj prioritet

Ville I også kunne sende andre terrordømte - skal det forstås sådan, at fra nu af kan vi sende terrordømte marokkanere tilbage?

»Nej, for det første har det været en helt særlig prioritet at få sendt Sam Mansour ud af landet, og det har det, fordi det er en helt særlig sag. Og derfor skal det også ses i lyset af, at det er en udsendelsessag om Sam Mansour; det er ikke en generel aftale eller på anden vis noget formelt omkring udsendelser«.

For et år siden bremsede menneskerettighedsdomstolen Sverige, da de var på vej til at sende en terrormistænkt marokkaner tilbage. Føler du dig overbevist om, at forholdene generelt har ændret sig, eller er det kun i forhold til Mansour, du føler dig overbevist?

»Det her en konkret sag, som omhandler Mansour og ikke andre«.

Hvad er forskellen på det, I har lavet her og så det, der hedder en diplomatisk garanti, som også regeringsgrundlaget taler om?

»En diplomatisk garanti er en noget anden sag. En diplomatisk garanti er en temmelig omfattende proces. Men det har ikke vist sig nødvendigt i den her forbindelse«.

Har I sikret jer, at I kan monitorere, altså følge hans skæbne dernede?

»Nej, og det føler jeg heller ikke behov for«.

Hvis han bliver udsat for tortur, hvordan ville du så have det med det?

»Jamen han bliver ikke udsat for tortur«.

Hvad har overbevist dig om det?

»Den dialog, jeg har haft med marokkanerne, og som vi har haft myndighederne imellem. Og det gode stærke samarbejde, vi har haft med den marokkanske ambassadør her i Danmark«.

Diplomatisk garanti unødvendig

I har tidligere i regering arbejdet intenst på at få en diplomatisk forsikring (om Mansour, red.), og der lå et aftaleudkast, har du orienteret Udenrigspolitisk Nævn om på et tidspunkt. Hvorfor var det nødvendigt dengang og ikke nu?

»Jeg kan i hvert fald bare sige, at det har ikke vist sig nødvendigt at indgå en diplomatisk garanti omkring Sam Mansour«.

Er der udsigt til at andre udvisningsdømte marokkanere, som måtte være på tålt ophold i dag, kommer ud nu?