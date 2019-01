Troels Lund Poulsen og Sophie Løhde skal forklare sig efter kontroversielle udtalelser om sygefravær

Beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen (V), kritiserede onsdag i sidste uge den offentlige sektor oven på en ny rapport fra regeringen, der viste, at de offentligt ansatte i gennemsnit har fem sygedage om året mere end deres kollegaer i det private.

»Det kan ikke passe, at man er syg fem dage mere i kommunen«, og »der er ikke et eneste argument for ikke at have en offensiv politik på sygefraværet«, udtalte ministeren til Berlingske.

Minister for offentlig innovation, Sophie Løhde (V), undrede sig i samme avis over, at forskellen kunne være så slående på »helt sammenlignelige arbejdspladser«.

Men renser man tallene i rapporten for alle uligheder, har de offentligt ansatte kun en halv sygedag mere om året. Det har fået eksperter til at kritisere ministrenes udlægning, og nu kalder SF’s Kirsten Normann Andersen ministrene i samråd.

»Det er åbenlyst, at ministrene begge to har vist, at de konklusioner, som de valgte at gå ud med, var forkerte. Det er et sørgeligt signal at sende til de offentligt ansatte«, siger Kirsten Normann Andersen og fortsætter:

»Samtidig giver det regeringen anledning til at sætte kikkerten for det blinde øje, for hvis det kun handler om at nedsætte højt sygefravær, behøver man netop ikke tage stilling til de rigtig mange rapporter fra Arbejdstilsynet og de mange klager fra personalet om meget stor travlhed, som kan have konsekvenser for patientsikkerheden«, siger hun.

De skylder en undskyldning

Ifølge rapporten har ansatte i den offentlige sektor 5-6 flere sygedage om året end deres offentlige kollegaer. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen var hurtig til at kritisere de offentligt ansattes høje sygefravær og udtalte, at han var klar til at gå i politisk kamp for at nedsætte sygefraværet.

Men der har vist sig at være flere forklaringer på forskellen i sygefraværet, blandt andet, at der er flere kvinder ansat i den offentlige sektor, som har sygedage i forbindelse med graviditet. Derudover er der forskel i uddannelsesniveau og alder, samt forskellige arbejdsopgaver.

En sygeplejerske er i det offentlige en hospitalssygeplejerske, mens en sygeplejerske i det private både sidde hos en praktiserende læge eller være optiker. Der er altså ikke tale om »helt sammenlignelige arbejdspladser«, som Sophie Løhde påstod.

Tager man højde for forskelle, også kaldet at rense tallene, er der kun en halv dags forskel i sygefraværet.

Det har fået Kirsten Normann Andersen (SF) til at undre sig over, hvordan ministrene har læst tallene, og hvad begrundelsen for deres »stærke udtalelser« er.

Forventningen til samrådets udfald er klar:

»Først og fremmest håber jeg, at regeringen og de to ministre lægger sig fladt ned og siger undskyld til de offentligt ansatte, for det er virkelig en våd klud i hovedet på mennesker, som har et meget hårdt arbejdsmiljø i forvejen, og som faktisk har forsøgt at råbe regeringen op på ressourcespørgsmålet«, siger Kirsten Normann Andersen.

Der er endnu ikke fastsat en dato for samrådet.