Overblik: Her er fem udfordringer, som techgiganternes dominerende rolle har ført med sig

Retssikkerhed

Techgiganterne giver os en bedre service, når de ved, hvem vi er, og kender vores forbrug. Men hvad gør vi, når borgernes retssikkerhed udfordres, i takt med at techgiganter indsamler og sælger de mange persondata til andre private virksomheder? Og hvad gør vi, når vi ikke længere selv ejer de data, der indsamles om os? Hvordan forholder vi os til, at det er vores egen færden på nettet, der skaber de dyrebare data, sådan at vi selv er blevet produktet?

Magt uden ansvar

Techgiganter har stor indflydelse på borgernes forbrug, kommunikation og hverdag. Men der findes ikke et selvstændigt organ, der overvåger og regulerer techverdenen. Og hvad gør vi, når Facebook ifølge FN ikke har gjort nok for at stoppe spredningen af propaganda og hadefulde tekster om det muslimske rohingya-folk i Myanmar? Eller når private virksomheder opkøber så mange data, at de kan påvirke demokratiske valg?

Fake news

Internettet skaber lige adgang til information. Internettet giver muligheder for en oplyst offentlig debat baseret på fakta. Men hvad gør vi, når internettet og techgiganterne er med til at sprede fake news, alt imens debatten polariseres, og uenigheden om faktiske forhold vokser?

Skattebetaling

Teknologi giver alle adgang til globale markeder og skaber velstand, der er større end på noget andet tidspunkt i historien. Men hvad gør vi, når velstanden er koncentreret på få hænder globalt set, samtidig med at skatteindtægterne nationalt set smuldrer? I 2015 betalte Facebook kun 0,03 procent i skat af sit overskud i EU-landene og Google kun 0,82 procent i skat af overskuddet i EU.

Afhængighed og depression

Ny teknologi gør livet lettere, hvormed vi bliver mere effektive og får tid til at gøre lige det, som gør os lykkelige. Men hvad gør vi, når en rapport fra University College London forleden viste, at der er en forbindelse mellem depression og unge piger, der bruger flere timer på sociale medier hver dag?