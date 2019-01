FOA advarer om mangel på sosu'er: »Hver femte 16-årig skal søge ind på sosu-uddannelser, hvis problemet skal løses«

Manglen på social- og sundhedspersonale bliver i fremtiden endnu mere kritisk for de danske kommuner, som skal tiltrække over 40.000 nye ansatte området de næste 10 år, hvis de vil følge med aldersudviklingen.

De ansatte i sundhedssektoren har allerede travlt, men i fremtiden bliver det kun værre.

Landets kommuner kommer til at mangle 41.000 nye ansatte på sosu-området de næste 10 år.

Det viser prognoser fra fagforbundet FOA, som er faglig organisation for blandt andet sosu-assistenter og -hjælpere.

»Det er en katastrofe, hvis ikke der bliver gjort noget ved det. Hver femte 16-årig skal søge ind på sosu-uddannelser, hvis problemet skal løses«, siger Torben K. Hollmann, formand for social- og sundhedssektoren i FOA.

Men det er urealistisk, at det kommer til at ske, mener han. Det er kommunen og regeringen, der står med en vigtig rolle for at løse udfordringerne.

Ifølge FOA skal kommunerne indse, at der behov for at uddanne 10.000 sosu’er om året. Og regeringen skal give penge til, at kommunerne har råd til at uddanne dem.

Kan det ikke lade sig gøre, kommer det til at have store konsekvenser for de plejetrængende borgere i samfundet.

»Hvis kommunerne ikke snart begynder at tage det her seriøst, så skal borgmesteren i de enkelte kommuner ud at fortælle de ældre, hvem der ikke får hjælp i fremtiden«, siger Torben K. Hollmann.

Flere ældre, færre varme hænder

I 2040 vil der være knap 260.000 flere ældre over 80 år i Danmark. Samtidig er næsten en tredjedel af social- og sundhedspersonalet i dag over 55 år, skriver FOA.

Indenfor et år skal vi gerne kunne se, at der er sket en ændring. Sker det ikke, skal vi gøre noget Liselott Blixt,

Derfor er der brug for at få uddannet mere personale på sundhedsområdet. For at det kan lade sig gøre skal både jobbet og uddannelsen gøres mere attraktiv i form af bedre arbejdstider og arbejdsvilkår, mener Torben K. Hollmann.

I regeringen og DF’s nye finanslov for 2019 er der afsat penge til forbedringer for social- og sundhedsansatte ved blandt andet oprettelse af nye videreuddannelser for social- og sundhedsassistenter inden for psykiatri og demens.

Prognose: Her bliver der størst mangel på sosu’er i 2028 Ishøj er den værst ramte kommune i Danmark, hvor de i 2028 kommer til at mangle 76 procent af deres social- og sundhedsansatte. Halsnæs kommer til at mangle 74 procent. Læsø kommer til at mangle 73 procent. Prognosen bygger på, hvor mange sosu’er, der pensioneres, og hvor mange der bliver behov for på grund af et stigende antal ældre i befolkningen. Kilde: FOA

Det mener sundhedsordfører i DF, Liselott Blixt, vil kunne hjælpe på problemerne, men hun fastslår, at der skal holdes øje med rekrutteringen til sosu-uddannelserne.

»Indenfor et år skal vi gerne kunne se, at der er sket en ændring. Sker det ikke, skal vi gøre noget, fordi ellers har vi ikke mennesker til at passe de ældre og syge«, siger Liselott Blixt.

Penge er gået til »ligegyldige projekter«

Formand for social- og sundhedssektoren i FOA, Torben K. Hollmann, mener dog ikke, at pengene i regeringens og Dansk Folkeparti’s finanslovsaftale går til de rigtige initiativer på sundheds- og ældreområdet.

»Pengene er øremærket til ligegyldige projekter i stedet for at give kommunerne en pose penge, der skal gå til rekruttering af sosu-medarbejdere. Regeringen bliver nødt til at prioritere det her og give det en skalle for at få problemerne løst«, siger han.

Sundhedsordføreren i Socialdemokratiet Flemming Møller Mortensen kalder situationen »dybt bekymrende«. Han er enig med Torben K. Hollmann om, at der skal mere konkrete løsninger til for at komme på den anden side af rekrutteringsproblemet blandt sosu’er.

»Vi bliver nødt til at sikre en mere positiv omtale af faget, og at arbejdsvilkårene i hverdagen bliver bedre«, siger han, og fortsætter:

»Fra socialdemokratisk side har vi meldt ud, at vi vil bruge 54 milliarder kroner mere på sundheds- og ældreområdet frem til 2025, end de borgerlige partier gør. Det er et helt nødvendigt skridt at tage for at sikre et bedre forhold for både personale og de gamle i vores samfund«.

Hvis ikke tiltagene i finansloven virker på rekrutteringsproblemerne, er DF parat til blandt andet at sætte flere penge af til, at sosu-ansatte får højere elevløn, pointerer Liselott Blixt.