Nygift far får to et halvt års fængsel for voldtægt af sin voksne datter i brudesuiten

En 50-årig mand fra Fredericia idømmes fængsel i to et halvt år for at have voldtaget sin voksne datter mindre end et døgn efter sit eget bryllup.

Det skriver JydskeVestkysten om dommen, der torsdag er faldet ved Retten i Kolding.

Overgrebet fandt sted 19. august sidste år i forlængelse af farens bryllupsfest på Gammelrøj Herregård i udkanten af Kolding.

Under sagen er det kommet frem, at voldtægten skete i herregårdens brudesuite mellem klokken 04.00 og 04.45.

Manden har nægtet sig skyldig, men retten har valgt at tro på datterens forklaring.

Meget beruset under festen

Retten lagde desuden vægt på en sms-korrespondance, som fandt sted en uge efter brylluppet, skriver JydskeVestkysten. Heri skrev datteren, at hun ikke længere ville have kontakt med sin far efter det skete.

Til det svarede faren undskyld og hævdede, at han troede, det var hans nye hustru, han havde ligget ved siden af.

Datteren var blevet lagt i sengen i brudesuiten, fordi hun havde drukket sig meget beruset under festen. Derfor lå hun der, da faren gik alene i seng omkring klokken 04.00 om natten.

Ud over fængselsstraffen er faren blevet dømt til at betale erstatning på over 60.000 kroner til datteren, skriver JydskeVestkysten.

Mediet kan også berette, at den 50-årige straks ankede dommen til landsretten med krav om frifindelse.

ritzau