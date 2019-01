Marokkos ambassadør: »Said Mansour vil blive behandlet ordentligt i fængslet«

Marokkos ambassadør i Danmark var dybt involveret i udsendelsen af den terrordømte boghandler fra Brønshøj. Hun betoner, at landets lovgivning forbyder tortur, og at europæere ikke har eneret på demokrati.

Da udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) forleden kommenterede udsendelsen af den terrordømte marokkaner Said Mansour, sendte hun pæne ord i retning af Øregaards Allé i Hellerup. Nærmere bestemt det »gode stærke samarbejde, vi har haft med den marokkanske ambassadør her i Danmark«.

Da vi torsdag formiddag møder den marokkanske ambassadør, Khadija Rouissi, på ambassaden, spørger vi, om man skal sige tillykke til Marokko med, at de endelig har fået Mansour til Marokko, hvor han nu er arresteret og mistænkt for medvirken i et stort terrorangreb i 2003.

»Når nogen bliver radikaliseret, er det ikke en god nyhed, så i den kontekst er der ikke nogen, der er glade«, siger ambassadøren afvisende.

Sagen om Said Mansour er omgærdet af mystik. Da han er udvisningsdømt, har Danmark længe gerne villet sende ham til Marokko, men af frygt for tortur er det ikke sket tidligere. Der har været forhandlet med Marokko om en så formodet skyldig i et terrorakaldt diplomatisk forsikring om, at han ikke vil lide overlast ved en udsendelse, men han er udsendt uden en sådan. Og Støjberg har afvist at beskrive de nærmere drøftelser mellem de to lande, der har ført til udsendelsen.

Samtidig med, at Danmark gerne har villet slippe af med ham, har marokkanerne som sagt også gerne villet retsforfølge ham.

»Jeg har ikke ret til at sige, at Said Mansour er skyldig«

Officielt er der dog tale om en udsendelse på grund af Mansours kriminelle gerninger i Danmark.

Khadija Rouissi svarer ikke direkte på, om det er Danmark, der har overtalt Marokko til at tage imod Mansour, eller om det er Marokko, der har overtalt Danmark til at udlevere ham.

»Spørgsmålet om, hvem der overbeviste hvem, er ikke rigtig relevant. Der var diskussioner mellem Marokko og Danmark«, svarer hun.

Hvad er hans status lige nu?

»Said Mansour er i fængsel. Det er vigtigt, at han er formodet skyldig i medvirken i angrebene i Casablanca, der skete 16. maj 2003. 41 mennesker var dræbt, og hundrede var tilskadekomne. Så ved hans ankomst gav anklageren for kongedømmet Marokko instrukser om, at han var arresteret«.

Hvad skulle hans rolle have været i det, for han levede jo i Danmark i 2003?

»Marokko var chokeret over angrebet i 2003. Det var første gang, der skete noget i den skala. Og der var links til ekstremister, der levede i udlandet«, siger ambassadøren og tilføjer, at både Europa og Marokko har været ofre for radikalisering og ekstremisme.

»Jeg har ikke ret til at sige, at Said Mansour er skyldig, men nu er han i hænderne på det marokkanske retssystem«.

Har han en marokkansk advokat?

»Ja. Siden 1990 er Marokko begyndte på reformer af vores retssystem. Said Mansour vil få bistand fra en advokat, og hvis han ikke har en, vil han landet betale en for ham«.

Allerede i 2017 var der forhandlinger, og Marokko gjorde opmærksom på, at man ved en udsendelse ville retsforfølge ham. I har forhandlet om en diplomatisk forsikring, men en sådan har Danmark ikke fået. Hvorfor?

»Det var meget kompliceret. På det tidspunkt var der ikke tilstrækkelig viden om Danmark fra Marokko og om Marokko fra Danmark, og det førte til, at udleveringen ikke blev fuldført på det tidspunkt«.